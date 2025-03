Ximo Puig promete una inversión de 21.000 millones sin detallar cómo la pagará

La palabra «ximoanuncio» ha vuelto este lunes a las Cortes Valencianas ante la retahíla de promesas expuestas por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sin concretar de donde saldrá el dinero para llevarlas a cabo . El concepto fue creado por el que fuera portavoz de Podemos en el Parlamento autonómico Antonio Estañ durante el Debate de Política General de 2018 ante una situación similar. Y hoy ha sido de nuevo usada, en el mismo escenario, por parte de la oposición.

El jefe del Consell ha enumerado, durante una hora y 20 minutos, medidas en materia sanitaria e inversiones de 21.134 millones de euros para 410 proyectos para el periodo 2021-2027 . De ellos, únicamente ha detallado 20, pero no ha mencionado en ningún momento cómo se pagará esa cantidad. Como ejemplos, la creación de un nuevo organismo para gestionar la sanidad, una unidad de emergencias valenciana al estilo de la UME, tres nuevos juzgados, dos líneas más en las redes de transporte (640 millones), una estrategia valenciana del hidrógeno verde para la descarbonización de la industria termointensiva (267 millones), una intervención integral en la gestión de aguas residuales (1.229 millones)o un proyecto integral para salvar la Albufera (240 millones).

Desde Presidencia remarcan que las vías serán los fondos europeos, la colaboración privada y los Presupuestos de la Generalitat. Pero en el caso de los primeros, ni siquiera se sabe todavía cuál será la cantidad exacta que corresponderá a España ni cómo será el reparto entre las comunidades autonómas . Tampoco ha precisado Puig nada respecto a la colaboración privada, por lo que muchos de sus anuncios son interpretados más como una carta a los Reyes Magos.

La oposición ha aprovechado esta circunstancia para atacar al jefe del Consell. La portavoz del PP, Isabel Bonig, le ha calificado de «presidente anuncio» y le ha reprochado que sus «ximoanuncios» son «una falta de credibilidad» y generan «expectativas y frustración si no se cumplen». «Eso provoca desesperación y que los ciudadanos acudan a recetas milagrosas, a opciones que prometen el cielo en la tierra, pero lo que crean es el infierno».

« Los valencianos pagan y usted promete . Todo lo que ha expuesto, que yo reconozco que me he perdido, no sabemos ni cómo ni cuándo», ha señalado la síndica popular.

Isabel Bonig, durante su intervención este lunes en el Debate de Política General MIKEL PONCE

Bonig ha dado a Ximo Puig la «oportunidad» salir del debate de política general con los presupuestos de 2021 firmados , «sin líneas rojas», pero con unas 300 medidas en torno a cinco ejes y tres reivindicaciones «compatibles con el espíritu del plan de reconstrucción» que firmaron todos los partidos menos Vox.

Reducir un 30% el número de altos cargos, blindar por ley el gasto público en Sanidad, un plan contras las listas de espera, la implantación de la enfermera escolar, la rebaja de un 7% del tramo autonómico del IRPF, la eliminación de los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio, la realización generalizada de test de coronavirus de forma periódica, no tocar las pensiones o el mantenimiento de los ERTE en las condiciones actuales hasta abril de 2021 son algunas de las propuestas que ha expuesto la portavoz del PP.

Además, ha pedido a Puig que «levante el teléfono» y reivindique al gobierno de Pedro Sánchez un modelo de financiación «justo» para la Comunidad Valenciana.

«Podemos pasar de los anuncios a la realidad. No por lealtad a usted, sino a los 5 millones de valencianos, alicantinos y castellonenses que están esperando una solución. Si quiere diga día, hora y lugar para hablar de Presupuestos . Contará con nuestro apoyo parlamentario y todo nuestro personal», ha señalado Bonig.

A continuación le ha llegado el turno al portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, quien ha sorprendido dando, por primera vez en el Parlamento autonómico, parte de su discurso en valenciano . A lo largo de la mayoría de su alocución ha lanzado numerosas críticas a la gestión del Gobierno valenciano en lo referente a la pandemia y ha echado en cara a Puig la falta de concreción de sus promesas. Un tono incluso más duro del empleado por Bonig pese a su acercamiento al PSPV de los últimos meses.

Toni Cantó, este lunes en su escaño en las Cortes Valencianas MIKEL PONCE

«Hoy me he encontrado con un mitin, con las maravillas del Botànic cuando venga el maná europeo. Le pido que se empape de la situación dramática que están viviendo los valencianos. Ha dado por hecho proyectos por 21.000 millones sin tener nada asegurado y luego tienen que ejercutarlos. Soy muy escéptico con que se vaya a cumplir», ha indicado.

Cantó ha insistido en que tienen que «refrendar en los Presupuestos el pacto por la reconstrucción». «Espero que le coja la mano que le tiende el PP. Podrá contar con Ciudadanos para ir unidos a reclamar los fondos europeos, pero con condiciones como no criminalizar la colaboración público-privada o no subir impuestos», ha señalado.

Hasta ahora, ha reivindicado, «hemos dado muestras de una colaboración total, incluso más que algunos de sus socios. Le recuerdo quién votó con ustedes para prorrogar el estado de alarma», le ha recordado, en referencia a que Compromís no lo hizo, y zanjando su intervención con un contundente: «Cambie de socios y mire hacia el centro» .

José María Llanos, en las Cortes Valencianas MIKEL PONCE

Por último, el portavoz adjunto de Vox en Las Cortes, José María Llanos, ha criticado la gestión del covid-19 realizada por el Consell, que ha calificado de «auténtico despropósito», al tiempo que ha afirmado que «ocultaron la verdad antes del estado de alarma, rebajaron la gravedad de lo que pasaba y ocultaron cifras» .

Llanos ha lamentado el «abandono» a los ancianos en residencias y ha censurado los «ríos de subvenciones» a colectivos relacionados con «la ideología de género» en plena pandemia, que se «riegue» la Acadèmia Valenciana de la Llengua, «vendida al pancatalanismo» y que el plan de vuelta al cole haya sido «humo y propaganda».