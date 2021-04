Ximo Puig se abre a flexibilizar las restricciones del coronavirus la próxima semana

Toni Jiménez SEGUIR VALENCIA Actualizado: 17/04/2021 14:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha avanzado este sábado que la Mesa Interdepartamental valorará, en su reunión del próximo jueves, si se flexibilizan algunas de las restricciones en vigor para hacer frente al coronavirus, muy en concreto las que afectan al sector de la hostelería. En cualquier caso, «que nadie piense en un cambio disruptivo», ha matizado Puig.

Durante su visita al punto de vacunación situado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el jefe del Consell ha reiterado que el objetivo tiene que ser llegar al verano en las mejores condiciones posibles porque eso será también «lo mejor para la recuperación social y económica» de la Comunidad Valenciana.

El presidente autonómico se ha mostrado consciente del esfuerzo de los hosteleros y ha incidido en que la Generalitat ha dado su apoyo a este sector a través de ayudas, aunque ha reconocido que son «insuficientes». No obstante, ha puesto el foco en que «nuestra salida ha de ser prudente» porque «hemos hecho mucho esfuerzo para que ahora podamos dilapidarlo».

Actualmente, los locales de hostelería y restauración pueden abrir sus terrazas con todo el espacio permitido y los interiores al 30% de su aforo hasta las 18 horas y con un máximo de seis personas por mesa. Los bares y restaurantes llevan meses pidiendo al Consell que amplíe su horario hasta el toque de queda o, al menos, que lo iguale al del resto de comercios no esenciales, obligados a cerrar a las ocho de la tarde.

La situación epidemiológica de la Comunidad Valenciana, en riesgo bajo y con la menor incidencia de España -36 casos por cada cien mil habitantes- «nos hace fuertes», ha asegurado Puig, al tiempo que ha apuntado que la región «nunca ha hecho un ejercicio de triunfalismo».

«No hay fórmula mágica y no sabemos otras derivadas del futuro», por lo que ha incididio en mantenerse prudentes para consolidar esta tendencia y seguir con la estrategia de «prevención». En ese sentido, ha destacado el trabajo de los sanitarios y de los rastreadores. «Tenemos una trazabilidad de casi el 100% de los brotes, porque no ha disminuido la red de rastreo, sino que continúa. Eso también ayuda», ha señalado.