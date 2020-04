Los agentes de la T.I.A.

Actualizado: 23/04/2020 22:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

“Houston, tenemos un problema”, es sin duda una de las frases más famosas de la historia. Afirmación atribuida erróneamente a Jim Lowell comandante de la misión Apollo 13 y que sin embargo pronunció en comunicación con el control de la misión el astronauta Jack Swigert, piloto del módulo de mando cuando al remover los tanques de oxígeno de la nave se produjo una explosión que puso en peligro la vida de los astronautas. Es un error que en nuestro país y con la frase “España, tenemos un problema” no cometeremos. Todos somos conscientes de a quién atribuir la responsabilidad por la magnitud del desastre en la gestión de la crisis del coronavirus. Sabemos quienes son, tienen nombre y apellido.

Resulta que de los protagonistas de “Cómo comprar test defectuosos” o “Adquiere mascarillas 'fake' a empresas sin licencia” esta semana ha llegado su último éxito “Cariño, no sé qué hacer con los niños”. El martes pasado, por la mañana la propuesta del Gobierno permitía a los menores salir para acompañar a su padre/madre a supermercados o farmacias... Les faltó añadir que también podrían acudir a hospitales u otros lugares con alto riesgo de contagio. Unas horas después rectificaron. La frase del ministro Illa para enmarcar tras la catarata de críticas recibidas en menos de cinco horas que duró la propuesta: “Este es un Gobierno que sabe escuchar”. Estas son las manos en las que estamos.

Menores caminando por una calle de Valencia - ROBER SOLSONA

El caso es que provechando que el Gobierno de Pedro Sánchez sabe escuchar y presume de transparencia se me ocurren algunas recomendaciones:

-Que cuenten bien todos los fallecidos por coronavirus y sepamos realmente el número de personas que han perdido la vida durante la pandemia.

-Que no censuren preguntas al Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil tras declarar que la Guardia Civil ordenó investigar bulos que generasen «desafección a instituciones del Gobierno». No es propio de una democracia, si lo es de otros regímenes de referencia para algún miembro de ese Gobierno.

-Pero sobre todo les pediría que no hicieran más el ridículo. Como si se tratase de un cómic de Mortadelo y Filemón resulta que con la Guardia Civil buscando bulos contra el Gobierno por las redes con la última tecnología, nadie se había dado cuenta de como 42.000 “mujeres de bandera” se convirtieron en 24 horas en fervientes seguidoras en Facebook de Fernando Simón, que todavía no es Richard Gere. Recomiendo el visionado de sus fotos, ni una fea, aunque ya les aviso que todos los perfiles son falsos. Dice el Gobierno que de esto no sabía nada, como de tantas otras cosas.