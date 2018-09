Educación La Universidad Católica de Valencia investirá doctor honoris causa a Adolfo Suárez a título póstumo El cardenal Cañizares: «Nace el Campus UCV como referencia de los nuevos tiempos en las universidades»

Durante la apertura del nuevo curso académico, el rector de la Universidad Católica de Valencia, José Manuel Pagás, y el cardenal arzobispo de Valencia y gran canciller de esta institución académica, Antonio Cañizares, han anunciado este martes que la UCV investirá, el próximo 15 de octubre, 'doctor honoris causa' a título póstumo al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez González.

En este acto han destacado la figura del que fuera jefe del Ejecutivo entre 1976 y 1981, en la Constitución Española, un documento que fue "fruto del trabajo de hombres y mujeres que durante Transición sacrificaron intereses personales y políticos en favor de un texto que nos ha permitido disfrutar del mayor tiempo de paz de nuestra historia", ha resaltado Pagás.

El cardenal Cañizares ha señalado que se trata de un "merecido homenaje" a una persona que "tanto hizo por las universidades católicas". "En el fondo, si existen hoy universidades católicas es por Adolfo Suárez y esa deuda debemos de pagarla", ha asegurado.

Además, ha resaltado que Suárez "fue el gran hombre de la concordia y de la unidad y eso en estos momentos donde la concordia se rompe, donde una memoria que no trae memoria de futuro y es un pasado cruel que se quiere resucitar... No, por ahí no", ha advertido. Según el cardenal, "Adolfo Suárez no fue por ahí, los hombres de la Transición no fueron por ahí. Fue un hombre de concordia y de libertad".

Así ha apostado por "la concordia, la libertad, la unidad, la esperanza de todos y para todos" y ha puntualizado que "Adolfo Suárez no era un hombre de partido, era un hombre de España y para todos los ciudadanos españoles, era para todos, me consta", ha concluido.

Nuevo campus

El cardenal ha adelantado el proyecto del nuevo campus universitario de la UCV “referencia de los nuevos tiempos en las universidades”.

Así, ha subrayado que “estamos en una nueva etapa y en una nueva situación: no sólo un nuevo curso y unos cambios con su novedad inherente, sino más allá, una nueva etapa y situaciones nuevas en la sociedad y en la misma Iglesia y en ellas la UCV ha de aparecer como lo que es y expresarse con verdad y libertad, en conformidad a lo que es”.

Asistentes al acto inaugural académico en el campus - ABC

“La UCV se ha dado a sí misma una identidad y quiere llegar a ser una universidad de excelencia, lo que entraña la máxima calidad e identidad, que no es otra que llevar a cabo una nueva evangelización en la sociedad y en la cultura y aprender así en arte de vivir”, ha reseñado el cardenal valenciano.

Por ello, “debe ofrecer sin imposiciones y con libertad la manera de ser de la Iglesia y pensar en cristiano las grandes cuestiones de la vida. Una universidad que no tenga miedo a la razón sino que la ejercite al máximo: evangelización y educación son dos dimensiones inseparables”, ha añadido el Gran Canciller.

Centro de FP

Igualmente, Cañizares ha anunciado la creación del Centro de Formación Profesional Marcelino Olaechea tras la aprobación en agosto por la Conselleria de Educación y que se abrirá la nueva parroquia universitaria Santa Úrsula, que será dirigida por uno de los capellanes de la universidad.

Asimismo, el cardenal ha pedido públicamente “la aprobación, en justicia, del Grado en Ciencias del Desarrollo, una titulación que quiere ocuparse del desarrollo integral de los pueblos”, así como del Máster en Historia del Cristianismo.

Por su parte, José Manuel Pagán, rector de la UCV, ha reseñado en su intervención la puesta en marcha de dos infraestructuras de vanguardia tecnológica en investigación como son el Centro de Simulación Clínica y el Centro Médico de Alto Rendimiento Deportivo.

Un momento del acto de apertura del curso - ABC

Por otro lado, Pagán ha destacado “el compromiso” y “defensa de los intereses de nuestros alumnos y sus familias”, sobre todo por lo que a la concesión de becas al estudio se refiere y a la realización de prácticas en hospitales públicos.

Así, ha señalado que “sentimos que por parte del gobierno autonómico se siga discriminando a los alumnos que libremente optan por estudiar en una Universidad del sistema Universitario Valenciano que, como la nuestra, no se financia con fondos públicos pero que quizá responde mejor a sus intereses o necesidades, y por eso la eligen”.

“Tampoco este año el alumno que decida estudiar con nosotros tendrá derecho a recibir beca alguna del gobierno valenciano, aunque su rendimiento académico sea mejor y su capacidad económica menor que otro alumno que opte por cursar esos mismos estudios en otra universidad que, ésta sí, se financie con fondos públicos”, ha apuntado Pagán.

Sin embargo, esta discriminación “ha tenido también un lado positivo, y es el esfuerzo hecho desde nuestra Universidad al redoblar los esfuerzos en materia de becas. También ha sido una alegría constatar que otras instituciones públicas, como la Diputació de València, en sus convocatorias de becas, han tratado por igual a todos los universitarios valencianos, con independencia de la Universidad en la que cursen sus estudios”, ha afirmado el rector de la UCV, que también ha agradecido la iniciativa del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de premiar la excelencia académica del alumno “cualquiera que fuera su universidad de origen”.

En relación con las prácticas en hospitales públicos, “la discriminación desgraciadamente se ha consolidado con la modificación de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana. Pero hemos reforzado nuestros vínculos con centros hospitalarios privados -destacando el Hospital de Manises, que se ha convertido en nuestro Hospital Universitario- y la colaboración con la Universitat de València para la cobertura de las prácticas en centros públicos.

Prácticas

Otro dato que ha resaltado el rector en materia de prácticas ha sido la autorización dada por el Consell, el pasado mes de julio, para que los alumnos puedan realizar prácticas en juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana.

Por todo ello, Pagán ha apelado a una “leal colaboración de la Universidad, pública o privada, y la Administración. Esta actitud, con el debido respeto, es la que nos está demandando la sociedad hoy: amplitud de miras, capacidad de consenso y trabajo conjunto en favor del bien común.

Ha asistido al acto de la UCV Josefina Bueno, directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, quien ha mostrado su “gratitud por participar en un acto cargado de simbolismo y protocolo académico, que es justo defender porque permite reconocer la labor importante que desempeñan las universidades”.

Igualmente, Bueno ha dado la bienvenida “a un curso académico que inicia la UCV”, y ha reivindicado “la pluralidad, la diversidad del sistema universitario valenciano".

Lenguas

Ignacio Orrico, Secretario General de la Universidad, ha resaltado en la lectura de la memoria anual novedades como el nuevo Máster Universitario en Biotecnología Azul Aplicada y el impulso del nuevo Instituto de Lenguas de la UCV, acreditado de forma oficial por la CIEACOVA y ACLES, que ha experimentado en el último curso un crecimiento de sus alumnos del 23,19 por ciento. .

En el acto también han participado, entre otras personalidades, Ferran Puchades; el jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Francisco José Gan Pampols; Salvador Palazón, director general de la Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva (AVAP); las rectoras de la universidad Cardenal Herrera CEU, Rosa Visiedo, y de la Universidad Europea de Valencia, Amparo Galbis; y el obispo auxiliar de Valencia y vicecanciller de la UCV, Esteban Escudero.