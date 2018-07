Caso Alquería «Joder, chico, los de tu partido han tardado en cargarse a tu presidente» El jefe de gabinete de Rodríguez: un policía dijo que la operación contra Jorge Rodríguez «tenía que acelerarse»

El jefe de gabinete del presidente de la Diputación de Valencia, Ricard Gallego, detenido en la operación Alqueria, ha asegurado que uno de los policías le manifestó durante la detención que "no pensaban que la cosa fuera a precipitarse tan pronto" y que les dijeron que "tenía que acelerarse".

Gallego, que se encuentra en libertad pero investigado en la operación contra un supuesto caso de corrupción, en un comentario que ha publicado en su cuenta de una red social, señala que dicho agente, "sonriendo", les dijo que habían estado siguiéndoles y que si no se habían dado cuenta es que "lo habían hecho bien".

"No pensaban los polis que la cosa fuera a precipitarse tan pronto y menos de esa manera" ha escrito, y ha asegurado que el agente le manifestó que les dijeron que "la cosa tenía que acelerarse".

No han «tardado»

Señala además que otro de los agentes de la UDEF la mañana antes de firmar su declaración policial, le manifestó: "joder, chico, los de tu partido han tardado en cargarse a tu presidente".

Según relata se quedó "en blanco", porque no tenían ninguna información de la operación al encontrarse incomunicado, y le respondió que "en todo caso, si no hubieran montado este escándalo igual el partido no se hubiera precipitado".

"Joder, pero tu presidente parece un buen tío, ¿cómo tienen tanta prisa?. Como sois los políticos jodíos", asegura que le respondió el agente, y añade que parece que el policía "también cogió cariño a Jorge", quien la tarde anterior, en medio del registro, le había invitado a volver a Ontinyent a ver "las mejores fiestas de moros y cristianos del mundo".

Gallego ha manifestado que la actuación de los policías de la UDEF fue cordial, ya que le invitaron "amablemente a acompañarles", y les agradece su "humanidad y respeto".

"Pasamos una mañana y toda una tarde juntos", ha agregado, aunque ha precisado que "otra cosa es si era necesario ese despliegue de medios", una cuestión que "no depende de ellos", ha precisado.

"Son flashes que van viniendo de esa tormenta perfecta que tan bien les ha venido a muchos para volver a inflar las velas contra Jorge Rodríguez y todo lo que representa" para los valencianos de "dignidad, esperanza" y, sobre todo, "gestión rigurosa y transformadora" como piensan el 92 por ciento de los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Valencia, ha severado.