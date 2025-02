Coronavirus Valencia y fase 0 de la desescalada en directo: el Gobierno no suma nuevos casos de Covid-19 La Generalitat confía en cumplir los criterios para cambiar de fase en una semana

A. Caparrós / T. JIménez / R. B. Crespo / J. L. Fernández 04/05/2020

El Ayuntamiento de Alicante ha empezado la distribución de un millón de mascarillas que adquirió contra la pandemia del coronavirus, en paquetes de cuatro que se dejan en los buzones de las comunidades de vecinos. [Lea aquí la noticia completa]

Benidorm saldrá del confinamiento sin extranjeros. Y esa va a ser con toda probabilidad la imagen inusual que va a ofrecer, con el poco ambiente que quede en la calle, porque los bares y restaurantes dispondrán de más espacio exterior para tener las mesas separadas por seguridad. [Lea aquí la noticia completa]

Mercadona ha donado en lo que va de año 248.000 kilos de alimentos, como pasta, legumbres, fruta, verdura, carne y lácteos, a entidades sociales de la Comunitat Valenciana con las que colabora habitualmente. Según un comunicado de la empresa, Mercadona ha reforzado las donaciones de alimentos durante la excepcional situación ocasionada por el Covid-19 , ante las necesidades surgidas por esta situación de extraordinaria complejidad que se está viviendo.

Los 72 vecinos confinados desde hace cincuenta días en la minúscula Tabarca , la isla poblada más pequeña de España , viven con «tranquilidad» la desescalada , sin sentirse agraviados por su exclusión del reducido club de las cuatro islas que han adelantado a este lunes la apertura de algunas restricciones, con la fase 1 del desconfinamiento. [Más información y fotos en este enlace]

Además de chocolates, tintes para el pelo o los ingredientes para elaborar pan en casa, la pandemia del coronavirus han provocado que los consumidores llenen su carro de la compra de productos alimenticios destinados a reforzar el sistema inmunológico. [Lea aquí la información completa]

PP y Ciudadanos critican que el tripartito trate de despachar el debate por Whatsapp y que se incluyan cuestiones sobre Medio Ambiente o movilidad cuando hay que aprobar medidas urgentes. [Lea aquí la información completa]

La Generalitat Valenciana presentará al Gobierno un documento con las medidas de seguridad que se deberán implementar este verano para la re apertura total de las playas valencianas , consensuadas con el sector turístico y los ayuntamientos a partir de unas normas generales para España. [Mas información en este enlace]

Un hombre de 44 años de edad ha sido detenido en Valencia cuando estaba bebiendo en compañía de otros en un parque y ha hecho caso omiso repetidamente a agentes de la Policía Nacional por la distancia de seguridad por el coronavirus. «Yo puedo ir donde me salga de los cojones », ha afirmado. [Lea aquí la noticia completa]

Carrefour promociona estos días 800 alimentos de 155 proveedores de Valencia, Alicante y Castellón para promover su consumo y la reactivación de la economía de este territorio para la salida de la crisis por el coronavirus. [Lea aquí la noticia completa]

El Consell concede ayudas de hasta al 100% del importe del alquiler de la vivienda habitual con un tope máximo de 650 euros , durante en periodo de seis meses a contar desde abril, para trabajadores, autónomos y empresarios que hayan sufrido una merma de ingresos por la crisis del coronavirus. [Lea aquí la noticia completa]

Las obras en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia para su peatonalización han arrancado este lunes y culminarán en una semana . Las actuaciones han sacado a relucir de nuevo los antiguos adoquines y las vías por las que transcurría antiguamente el tranvía. [Lea la información completa aquí]

La cadena de supermercados detecta un inusitado incremento de la demanda de complementos para reforzar el sistema inmunológico. [Más información en este enlace]

La empresa valenciana Closca adapta su dispositivo ideado para no respirar humos ni contaminación por la «urgencia» sanitaria. [Más información y vídeo]

Las diferentes estadísticas en las que se basan Gobierno y autonomías para la actualización de datos diarios de coronavirus dejan este lunes cifras especialmente dispares en lo que a la Comunidad Valenciana se refiere. Así, según el Ministerio de Sanidad, el territorio no habría sumado ningún nuevo contagio durante las últimas 24 horas al basarse únicamente en los positivos mediante prueba PCR, la más fiable. Pero las cifras ofrecidas por la Generalitat sí contabilizan 148 casos más desde el domingo (14 en la provincia de Castellón, 15 en la de Alicante y 119 en la de Valencia). [Toda la información en este enlace]

La salida autorizada para hacer deporte saca a las calles a miles de personas en la Comunidad Valenciana con pocos incidentes. [Mire aquí el vídeo]

La compañía de capital valenciano ha activado durante la última semana procesos de selección de personal en diez provincias españolas pese a la crisis generada por la pandemia del coronavirus . [Lea aquí la noticia completa]

La cadena de supermercados presidida por Juan Roig publica nuevas ofertas de empleo (consúltelas aquí) por toda España pese la crisis del Covid-19 . [Toda la información en este enlace]

La Comunidad Valenciana ha iniciado este lunes la fase 0 de la desescalada con un descenso de la presión asistencial plasmado en la caída de pacientes ingresados y los hospitalizados en la UCI por coronavirus, lo que abre la puerta a pasar a la fase 1 el próximo 11 de mayo. [Consulte aquí toda la ínformación actualizada]

La Comunidad Valenciana inicia la fase 0 de la desescalada con la menor cifra de nuevos ingresos hospitalarios (once) desde que comenzó la pandemia del coronavirus. A día de hoy permanecen 626 pacientes ingresadsos. De ellos, 114 están en la UCI (un dato que se ha reducido un cincuenta por ciento en las dos últimas semanas). Este domingo se notificaron cinco nuevas muertes por el Covid-19 , lo que eleva a 1.279 la cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Por otro lado, se han dado 7.506 altas de personas con coronavirus (59 desde la actualización de este domingo), lo que se traduce en que 6 de cada 10 de los casos diagnosticados se han curado ya de la enfermedad. Además, se han detectado 148 nuevos casos positivos de coronavirus que elevan a 12.834 el total de positivos desde que comenzó la pandemia. De ellos, 14 se encuentran en la provincia de Castellón, 15 en la de Alicante y 119 en la de Valencia. En estos momentos, se encuentran activos 4.049 casos, 1 de cada 3 casos diagnosticados. [Toda la información del Covid-19 y de la desescalada del confinamiento]

Los 72 habitantes de Tabarca no se sienten agraviados y siguen con su particular doble confinamiento pese a no haber registrado ni uno solo caso de contagio desde que comenzó la pandemia del Covid-19. [Lea aquí más información]

Más de 15 líneas de la EMT se verán afectadas de alguna manera por los cambios que se llevarán a cabo en el servicio tras el cierre de la Plaza del Ayuntamiento al tráfico rodado y la ampliación de carriles bus en la calle Colón a partir de este lunes, 4 de mayo. [Lea la información sobre los cambios en el centro de la ciudad aquí]

Alba Aparicio tenía 22 años y regresaba después de trabajar con mujeres víctimas de violencia de género. [Lea aquí la información completa]

La medida laboral de la compañía presidida por Juan Roig tiene carácter «excepcional» y se prolongará mientras dure la desescalada de la crisis del Covid-19 . [Más información en este enlace]

El municipio alicantino lidera en TravelSupermarket las búsquedas de precios de los turistas del Reino Unido, que prevén viajar a partir de noviembre. [Lea aquí la información completa]

La nueva app RunCloud -desarrollada por la Universitat Politècnica de València (UPV)- permite conocer la posición exacta de otros corredores para anticiparse y no correr peligros de acercarse demasiado, mediante mapas actualizados en tiempo real en los que se puede ver el tránsito de personas. [Más información en este enlace]

Más de 4.500 efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local, Protección Civil, Policías llevan protección a 132 nodos de transporte y a Cáritas, Cruz Roja y el CERMI. [Más información en este enlace]

El modelo predictivo de la Universitat Politècnica de València también distingue la neumonía por otras causas y el paciente sano. [Lea aquí la información completa]

Peluquerías con cita previa y algunos comercios pueden abrir con restricciones y es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público. [Toda la información aquí]

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig , ha asegurado que la Comunidad Valenciana estará en condiciones de pasar a la fase 1 de la desescalada por el coronavirus el 11 de mayor, tal como ha evolucionado la pandemia, con el 59% de los casos ya curados, entre otros datos en positivo que representan «un avance importante». [Lea aquí la información completa]

El número de nuevos casos positivos de coronavirus ha caído casi a la mitad -de 305 a 172- en la Comunidad Valenciana según el último balance diario de la Conselleria de Sanidad , hecho público este domingo, en el que el dato más negativo son los ocho fallecimientos que elevan el acumulado de la pandemia a 1.274. También en el cómputo global, el departamento dirigido por Ana Barceló ha destacado que el 59% de las personas que se han contagido ya están curadas, exactamente 7.447 pacientes, 160 en las últimas horas. [Más información en este enlace]