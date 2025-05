Coronavirus Valencia directo: horario del toque de queda y restricciones hasta el 24 de mayo

19:35

La limitación de la movilidad nocturna se mantiene en la región pese a que el estado de alarma haya finalizado.

18:05

Alrededor de 750 personas han asistido este domingo a la celebración con motivo de la festividad de la Virgen de los Desamparados.

16:40

El levantamiento del cierre perimetral ha permitido a muchos valencianos afincados en Madrid volver a visitar a sus familiares seis meses después.

15:00

El presidente de la Generalitat reclama «prudencia» ante el nuevo escenario que estrena la región, sin cierre perimetral medio año después.

13:20

Los hospitalizaciones cayeron un 20% entre el lunes y el viernes, a un ritmo de un centenar de casos notificados cada jornada.

12:00

«Pedro Sánchez ha soltado la batuta de la pandemia sin antes haber compuesto la sinfonía que permita a los presidentes autonómicos adoptar decisiones con base legal para proteger a su población del coronavirus».

11:45

La Comunitat Valenciana ha registrado 119 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 391.689 personas. Por provincias, la distribución es la siguiente: 19 en Castellón (40.478 en total); 45 en Alicante (146.774 en total); y 55 en Valencia, (204.436 en total).

11:30

«Con lo que me gusta dar buenas noticias no me gustaría estar dentro de diez días, otra vez, en la puerta de un hospital bailando al son de una nueva ola».

11:15

El auto del TSJ valenciano que avala las restricciones de la Generalitat reprocha al Ejecutivo la ausencia de una normativa que ofreca «certeza y seguridad a las autoridades sanitarias para adoptar medidas» fuera del estado de alarma.

11:00

La Generalitat decreta las medidas en vigor a partir de este domingo en la región tras el final del estado de alarma.

10:30

El plan de vacunación del coronavirus es uno de los puntales de la Comunidad Valenciana para tratar de llegar al verano en una positiva situación epidemiológica que permita iniciar la recuperación económica y de las relaciones sociales.

10:15

La Conselleria de Sanidad ha habilitado un apartado en su página web para informar en tiempo real sobre la previsión para el suministro de las vacunas del coronavirus en Valencia, en función del año de nacimiento.

10:00

El doctor Pedro Cavadas acertó con su pronóstico sobre los riesgos de la rápida propagación del coronavirus y de la posibilidad que la pandemia «diezmara la población mundial» cuando todavía no se habían notificado contagios fuera de China y también dio en la diana con el augurio, «muy a su pesar», de los posibles efectos secundarios de unas las vacunas del Covid-19 testadas y producidas en tiempo récord.

09:45

Un informe de los epidemiólogos que asesoran al Consell alerta del peligro de relajar las medidas sin haber alcanzado la inmunidad colectiva.

09:30

Los empresarios del sector piden a Sanidad que permita la venta de comida y bebida en el interior de las salas, prohibida desde noviembre por el coronavirus.

09:15

Los hosteleros critican que la Generalitat Valenciana anuncie la nuevas restricciones horas antes de entrar en vigor.

09:00

Ximo Puig augura el inicio de una etapa de «apertura progresiva» en la superación de la pandemia que «ya no tendrá marcha atrás» gracias a la vacunación.

08:45

Los locales de hostelería y restauración estrenan medidas contra el coronavirus tras el final del estado de alarma.

08:30

El presidente de la Generalitat augura «un tiempo de apertura progresiva» de cara al verano en una declaración institucional ante el final de estado de alarma.

08:15

La Generalitat sigue limitando la movilidad nocturna con importantes cambios.

08:00

La Generalitat decreta las medidas en vigor a partir de este domingo en la región tras el final del estado de alarma.

07:30

Sanidad suma cinco muertes a la cifra oficial de la pandemia, aunque ninguna de ellas se ha producido en la última semana.