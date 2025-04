Coronavirus Valencia en directo: casi ocho mil contagios en un día con los hospitales abocados el colapso

20:30

Ninguna de estas localidades de la Comunidad Valenciana supera los seiscientos habitantes. [Lea la información completa aquí]

19:30

El Ayuntamiento de Godella (Valencia) ha recomendado el autoconfinamiento a sus vecinos para tratar de reducir la incidencia de la pandemia ante el aumento de casos positivos de Covid-19 en el municipio en los últimos 14 días. Las últimas cifras ofrecidas por la Conselleria de Sanidad han revelado que 81 personas en la localidad han dado positivo en las dos últimas semanas , ha indicado el consistorio en un comunicado. Ello se suma a que desde que comenzó la crisis sanitaria en marzo del pasado año se han registrado un total de 493 casos positivos por Covid-19 en Godella y se han contabilizado cinco fallecimientos. [Más información sobre el coronavirus aquí]

18:50

Ximo Puig augura jornadas «muy duras» y admite «estrés» en los hospitales aunque garantiza la atención. [Lea la información completa aquí]

18:00

La Policía Local de Alicante ha sancionado durante este sábado a cinco establecimientos por exceso de aforo y por permitir consumo de alcohol fuera del local y ha disuelto cuatro botellones y siete fiestas en viviendas. Además, ha levantado un total de 14 denuncias por incumplir el toque de queda. Los agentes de las unidades Fox de la Policía, en el dispositivo policial desplegado para controlar y hacer cumplir las medidas de seguridad, han denunciado a 24 personas por realizar botellones, consumo de alcohol y no llevar mascarilla. En este sentido, la Policía Local ha alertado de u n repunte de jóvenes que consumen alcohol en parques y plazas de la ciudad durante este fin de semana. [Más información sobre el coronavirus aquí]

17:30

La cifra total de personas que se han contagiado desde el inicio de la pandemia asciende a 207.570. [Lea la información completa aquí]

17:00

El número de enfermos sigue al alza en la región con 3.500 pacientes hospitalizados, cerca de quinientos en estado crítico. [Lea la información completa aquí]

16:05

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha instado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a «tomar medidas» ante la covid-19 y ha lamentado que su discurso «muestra que no es consciente de la realidad», porque la Comunidad Valenciana «está desbordada y la sanidad, saturada» . Así lo ha indicado este domingo la dirigente popular en su perfil de Twitter, en el que ha anunciado que ha enviado un mensaje al jefe del Consell tras escuchar su discurso institucional. [Lea la información completa aquí]

15:40

El primer edil popular de La Nucía tiene plaza de funcionario en el centro de salud de la localidad, pero los socialistas denuncian que solo trabaja como médico en un club de fútbol. [Lea la información completa aquí]

15:00

La Generalitat evaluará en los próximos días las medidas decretadas tras las Navidades ante el avance imparable de la pandemia. [Lea la información completa aquí]

14:00

La dipuatda del PP, Elena Bastidas, ha denunciado que la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, «ha dejado en la estacada» a los profesionales que trabajan en las residencias de mayores porque «aún les debe el complemento adicional prometido por el gran esfuerzo realizado durante la primera ola». «Ella promete, se hace la foto y olvida», ha lamentado. Así, ha subrayado que la orden « se firmó en noviembre con toda la pompa y las fotos y con el compromiso de que se iba a transferir el dinero a finales de diciembre». Sin embargo, ha lamentado que a mediados de enero «nada se sabe de esas ayudas que tenían que compensar el trabajo titánico de los profesionales que se han dejado la piel por los más vulnerables». [Más información sobre el coronavirus aquí]

13:30

Sanidad priorizará a quienes hayan empezado el proceso ante la disminución de los viales que entregará Pfizer esta semana. [Lea la información completa aquí]

13:00

El ámbito de la cultura está sufriendo los efectos colaterales de la crisis sanitaria de la Covid y muestra de ello es que el número de empresas vinculadas a las artes escénicas en la Comunitat Valenciana -tanto las de creación artística y espectáculos como las de cinematografía, vídeo, televisión y sonido relacionadas- ha caído hasta niveles anteriores al año 2014. De hecho, durante el primer trimestre de 2020 desaparecieron un total de 178 mercantiles (pasaron de 740 en 2019 a 562), 143 de ellas de creación artística y 35 del ámbito audiovisual. Así lo reflejan datos de Econcult, facilitados a Europa Press por la Conselleria de Cultura, sobre el efecto de la pandemia sobre los sectores culturales valencianos: hasta el tercer trimestre de 2020 se han destruido unos 12.500 empleos en los sectores culturales y se prevé que continúe el proceso en el último trimestre de 2020 y el primero de 2021. [Más información sobre el coronavirus aquí]

12:45

La concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, Julia Llopis, ha denunciado que la Generalitat no facilita al Consistorio datos actualizados de la evolución de la pandemia «desde el 29 de diciembre». «No sé si atribuirlo a la incompetencia de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, o a las peleas internas entre Puig y Oltra», ha afirmado. «Es inaceptable que desde el pasado 2 de enero, y tal y como parece que está evolucionando el nivel de contagios, este Ayuntamiento no tenga información puntual e inmediata sobre los niveles de contagios en nuestra ciudad. Ese último informe, además, contenía datos relativos al 29 de diciembre de 2020», ha señalado. Llopis ha manifestado que resulta «curioso» que «se haya cortado ahora ese flujo de información cuando todos estamos muy preocupados por el descontrol de los contagios». Así, ha remitido un escrito a la Administración autonómica para que «se vuelvan a remitir las cifras de la pandemia» en Alicante y para que también «se nos informe de cómo está la situación en los colegios , de la que desconocemos absolutamente todo al no habernos facilitado nunca datos sobre este tema». [Más información sobre el coronavirus aquí]

12:30

La herramienta de monitorización de la Universidad Miguel Hernández prevé el doble de positivos en dos semanas en la Comunidad Valenciana hasta en un escenario moderado. [Lea la información completa aquí]

12:00

Ciudadanos en las Cortes Valencianas ha denunciado que la Conselleria de Sanidad reduce hasta la mitad el número de pruebas PCR realizadas en las semanas en las que hay días festivos, por lo que ha exigido un refuerzo de las plantillas , ante el preocupante aumento de casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana. Según se desprende de una respuesta del Consell a preguntas realizadas por el portavoz de Ciudadanos en Sanidad, Fernando Llopis, en septiembre las pruebas subieron hasta las 70.000 unidades por semana pero en las dos semanas en las que se dividió el puente del 9 y el 12 de octubre, se realizaron 44.000 y 46.000, respectivamente. El pico de pruebas se registra en la primera semana de noviembre, con casi 80.000, «pero apenas un mes después, coincidiendo con los festivos del 6 y 8 de diciembre, la Conselleria que dirige Ana Barceló realizó hasta 30.000 test menos», según el diputado. En este sentido, ha criticado que la Conselleria de Sanidad «únicamente haya desviado el análisis de pruebas PCR desde tres hospitales públicos , Orihuela, Manises y Sagunto, a laboratorios privados , pese a existir un contrato anunciado por la propia Generalitat para hacer uso de esos últimos centros y evitar la saturación de la sanidad pública». [Más información sobre el coronavirus aquí]

11:30

La Policía de la Generalitat, en el operativo especial de fin de semana en las zonas afectadas por la nieve y en las áreas comerciales, ha controlado a 104 vehículos, ha identificado a 202 personas y ha levantado seis actas por incumplir el confinamiento de los municipios perimetrados durante este sábado. El cuerpo autonómico ha reforzado durante todo el fin de semana la vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa Covid, con la realización de inspecciones aleatorias para controlar el aforo de bares y restaurantes , la distancia de seguridad entre las mesas y el uso de mascarillas en las áreas comerciales de los municipios confinados y en las zonas naturales de gran afluencia debido a la nieve. Además, los dispositivos policiales cuentan con el apoyo aéreo de los helicópteros de la Agencia Valenciana de Seguridad y respuesta a las Emergencias (AVSRE), ha indicado la Generalitat en un comunicado. Así, durante la jornada de este sábado, han colaborado en los operativos policiales que han controlado el aforo de las áreas comerciales y el cierre perimetral de localidades confinadas como Bonrepós i Mirambell, Canals, Sollana y Xàtiva. [Más información sobre el coronavirus aquí]

11:00

La parroquia y la Hermandad de San Antonio Abad de València realizará este año la tradicional bendición y desfile de animales de forma virtual «ante las circunstancias sanitarias actuales por la pandemia y, por ello, ruega a todas las personas que suelen participar que no se acerquen a la calle Sagunto y lo sigan desde sus casas». Así, este domingo está previsto celebrar en la parroquia de San Antonio Abad de València la misa en honor a su titular, en el día de su festividad litúrgica, a las 11.00 horas, siguiendo todas las directrices sanitarias, y además será retransmitida en streaming por la página de Facebook y el canal Youtube de la Hermandad. Al acabar estos actos «desde las redes sociales de la Hermandad -Twitter, Facebook y Youtube- compartiremos la bendición virtual con un video editado con todas las fotografías y videos que los amantes de los animales nos han remitido en las últimas semanas». [Más información sobre el coronavirus aquí]

10:45

Sanidad ha recibido más de cuatrocientas donaciones de plasma hiperinmune desde el inicio de la pandemia. [Lea la información completa aquí]

10:30

El partido lamenta la «decisión desacertada» de los primeros ediles de El Verger, Els Poblets y Rafelbunyol. [Lea la información completa aquí]

10:15

Sanidad ha notificado este sábado 21 nuevos focos a lo largo de territorio, el más numeroso con 16 afectados. [Lea la información completa aquí]

10:00

Ximo Puig garantiza que los hospitales todavía tienen capacidad de atención pese al «estrés» del sistema. [Lea la información completa aquí]

9:45

Los contagios se han duplicado en la ciudad en la última semana pero las multas por el incumplimiento de las normas sanitarias se siguen sucediendo. [Lea la información completa aquí]

9:30

El último balance en la Comunidad Valenciana arroja cifras de vértigo en los hospitales, en una jornada con otras dieciséis muertes. [Lea la información completa aquí]

9:00

Junta Central Fallera convocará reuniones «lo más pronto posible» para valorar la actual situación, el futuro de la fiesta y las posibles ayudas. [Lea la información completa aquí]