Los bares y restaurantes de Castellón abrirán el 16 de febrero como protesta por el cierre del sector

La Asociación Hostelera de Castellón (Ashocas) ha anunciado que el sector abrirá en la provincia el próximo martes, 16 de febrero, como protesta por las medidas impuestas por la Generalitat Valenciana para frenar el avance de la pandemia.

Según ha explicado Ashocas en un comunicado, la hostelería, «hastiada» por lo que consideran unas medidas «sin sentido» tras más de veinte días cerrados y «con los contagios en aumento siendo líderes en el país», ha decido dar un paso al frente y abrir sus negocios el próximo 16 de febrero en su horario normal.

«Vamos a abrir con todas las medidas de seguridad como hemos hecho hasta ahora, la hostelería es el único sector que ha cerrado sus negocios por responsabilidad solo cuando uno de sus trabajadores ha dado o ha estado en contacto con un positivo», ha apuntado.

Desde la asociación provincial creen que ha quedado «claramente probado» que ellos no son responsables de la «incompetencia» del Gobierno valenciano, y es por eso que ya «no aguantan más». «Ximo Puig no tiene ni un solo argumento para seguir acusándonos ni para mantenernos ni un solo día más en esta situación, si tenemos que esperar a que el índice de contagio esté por debajo de 100 en verano aún no habremos abierto», ha añadido.

Los hosteleros han subrayado que «no vamos a tolerar más injusticias», esto es «confiscación» de sus derechos, bienes y fondos de comercio, pues -han dicho- ni les rescatan ni les ayudan, y han apuntado que la mejor ayuda es que les dejen trabajar. La entidad ha elaborado un manifiesto que refrenda su decisión de abrir y que recoge lo que ellos consideran que son muchas de las causas reales de la situación actual.

A la protesta se van a unir hosteleros de toda la provincia que forman parte de la entidad pero, además, Ashocas ha invitado a que se sumen a otras asociaciones de la provincia y del resto de la Comunidad Valenciana.

«Llevamos once meses sufriendo un castigo sin precedentes al sector, somos la comunidad que mas restricciones y más severas ha aplicado en toda España durante más tiempo y, sin embargo, han sido incapaces de contener los contagios», ha apuntado Ashocas, que ha añadido que hay otras comunidades con menos restricciones y la hostelería abierta y «el índice de contagios es muchísimo menor».

Además, ha recordado que están preparando una demanda colectiva por responsabilidad patrimonial contra la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España.