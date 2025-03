Abascal reduce a «romería» el acto de Feijóo contra la amnistía respecto a su cumbre con Milei

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reducido a «romería» la convocatoria del PP para la manifestación de este domingo en Madrid contra la Ley de Amnistía, a la que han acudido 80.000 personas, pero que atribuye a un afán por contrarrestar la repercusión conseguida con el evento de Milei y otros dirigentes de la ultraderecha de varios países celebrada hace unos días.

«No quieren que se hable de lo demás, esta romería de hoy está convocada contra Vistaelegre, cuando supieron que Milei iba a venir a España para la cumbre en la que nos llaman Internacional Fascista y reaccionarios», ha afirmado el presidente del partido en un mitin de la campaña para las elecciones europeas arropando en Valencia a su candidato a las europeas Jorge Buxadé.

«Hoy están en romería en las calles y mañana con el partido socialista, otros cinco años en Europa», ha enfatizado Abascal, con el dato de que «nueve de cada diez veces votan conjuntamente PP y PSOE», por lo que ha apelado al voto el próximo 9J para acabar con esa «alianza irrompible» de socialistas y populares, a su juicio.

«Y no lo decimos nosotros, lo ha dicho González Pons, que son coalición con los socialistas, con los verdes y con los rojos», ha señalado, en alusión a unas declaraciones del dirigente popular.

En cuanto a la protesta de este domingo en Madrid, también ha criticado que «esta romería es para decir que hay que hacer un referéndum sobre la amnistía, pero esa ley es inconstitucional», y ha añadido que el PP quiere enmendar así «lo que no ha sido capaz de hacer en el Senado», donde a su entender debería haber hecho valer su mayoría para suscitar «un conflicto institucional» y frenar la tramitación de la norma.

«No tienen escrúpulos para votar algo tan sensible como la amnistía», ha abundado, en un discurso con más ataques a los populares que a la izquierda. «Su único objetivo es quedar por encima de Vox, no ganar a los socialistas, no defendemos lo mismo, no queremos repartirnos los jueces con ellos, ni los consejos de RTVE, ni nada de nada, ni aquí, ni en Bruselas ni en ningún sitio», ha recalcado, para marcar distancias de Feijóo.

Frente a este acto en Madrid, Abascal ha reivindicado las políticas los líderes que acudieron a Vistalegre junto a Milei, como la fiscalidad para la natalidad en Hungría o las medidas migratorias en Italia.

En clave más española, ha sacado pecho por pedir «un Plan Hidrológico Nacional en todas partes», con trasvases, a diferencia del resto de partidos, que «dicen una cosa en la Comunidad Valenciana y otra en Aragón o en Castilla-La Mancha», y ha distinguido entre inmigración legal e ilegal para definir unas medidas completamente diferentes.

Jorge Buixadé: «El PP hace lo que le dicen en Bruselas»

Por su parte, el candidato Jorge Buixadé ha abundado en esa sintonía entre los dos partidos mayoritarios cuando están en el Parlamento Europeo. «En el PP están tan acostumbrados a hacer lo que les dicen en Bruselas», ha opinado, que esa trayectoria se aprecia en aspectos como, «por ejemplo, en bajar las cuotas pesqueras» que han perjudicado en especial al sector en Castellón. «Y aprueban poner cámaras en los buques, cuando yo las pondría en los despachos de los eurodiputados del PP y PSOE».

Según Buixadé, «Marruecos es el lobby más potente en Europa» y, entre otras novedades que pueden venir de Bruselas, la Agenda 2030 «traerá carne de mosquito» como solución de futuro.

Previamente, el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, ha hecho énfasis en revelar a su electorado «la verdad de lo que está pasando en Europa», también en el sentido de que el PP se pliega a las exigencias socialistas.

Según su análisis, se está «arruinando al sector primario», con la aplicación de «políticas liberticidas por el Pacto Verde, con prohibiciones y restricciones».

En una línea coincidente con Abascal, el dirigente autonómico ha rechazado cierta inmigración, la de «gente que venga gente no queriendo integrarse en los valores y pretender hacer todo lo contrario, sustituir la española e imponer otra cultura».

Finalmente, ha reivindicado «un proyecto patriótico y social» y ha apelado a propagarlo, desde la militancia: «Todos somos sustituibles, pero no el proyecto». Para conseguirlo, ha llamado a «poner en marcha la 'operación cuñado', en alusión a transmitir el mensaje en su entorno: «Apadrinemos a un socialista, apadrinemos a un pepero», ha apostillado