Torra arremete contra Arrimadas en el Parlament por el juicio del «procés»: «¡No se ría de Jordi Cuixart!»

El juicio del «procés» ha copado la mayoría de las intervenciones de los políticos catalanes durante el día de hoy en el Parlament. Si bien en la agenda del pleno constaba que el orden del día se fundamentaba en una sesión de control al gobierno de Quim Torra, los diputados catalanes han protagonizado una bronca jornada de reproches. Quim Torra, en respuesta a una pregunta formulada por ERC, ha estallado contra la líder de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas.

«Señora Arrimadas, no se ría de Cuixart, no tiene derecho a reírse de Cuixart, no se ría de mí», ha espetado Torra después de que Arrimadas sonríese por la valoración del presidente de la Generalitat sobre el juicio del «procés», que ha llegado a afirmar que acudir a las sesiones en el Supremo es «un acto de una dignidad extraordinaria» debido a que todos los encausados han defendido los derechos de los diputados, la soberanía del Parlament, la inviolabilidad parlamentaria y la defensa de las ideas. Además, Torra ha aplaudido las palabras de la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell así como la declaración del líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart. Para Torra, Cuixart hizo ayer un alegato «histórico y extraordinario» en la sala del Supremo.

Torra, además, ha recordado el viaje de la jefa de la oposición a Bélgica el pasado domingo para celebrar un acto frente a la casa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hecho que ha aprovechado para criticar de nuevo a Arrimadas. «No vaya a Waterloo para hacer sus performances. Haga política, pero parece que eso es imposible», ha clamado el jefe del ejecutivo catalán.

Los ataques de Torra no se han focalizado solo en la líder de la oposición. El político también ha tenido palabras para Ciudadanos, PPC y PSC al hilo del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. «Sinceramente, a los grupos que no habéis ido a ninguna sesión, se os tendría que caer la vergüenza de no estar allí y de escucharlos -a los acusados-», les ha espetado a los diputados de las tres formaciones.

Torra ha recordado que el Parlament, como institución, tiene tres asientos reservados de forma permanente en el Tribunal Supremo y, en este sentido, ha apelado a los constitucionalistas para que acudan al juicio: «Os lo pido de verdad, haceros este favor», les ha dicho a Ciudadanos, PSC y PPC, al tiempo que ha agradecido a los grupos independentistas y a los comunes que sí hayan asistido al juicio del «procés».

Previamente, el presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, ha dicho sentir «vergüenza» y «rabia» ante el interrogatorio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, al estar centrado a su juicio en las «ideas» y en las «creencias» de los acusados y no en unos hechos que no pueden «sostener». En este sentido, ha opinado que con el juicio del «procés» los derechos democráticos «corren peligro» y, por contra, ha puesto en valor la actuación de Forcadell como presidenta de la cámara catalana al «garantizar los derechos» de los diputados «por encima de las amenazas» evitando una «censura preventiva» parlamentaria.