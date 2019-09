Sánchez plantea un nuevo 155 si el independentismo vuelve a quebrar la legalidad El candidato del PSOE plantea las elecciones de noviembre como una disyuntiva entre el socialismo y la «ultraderecha»

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha advertido hoy al independentismo de que “si vuelve a quebrar el Estatuto, el Gobierno responderá para garantizar la convivencia, la integridad territorial y la soberanía nacional”. En la Fiesta de la Rosa que organiza desde hace 30 años el PSC, Sánchez, como ya hizo el sábado ante el Comité Federal del PSOE, ha vuelto a reclamar al independentismo que admita su fracaso y dé por finiquitado un proceso que “solo ha traído dolor, fracturado la sociedad y paralizado inversiones”.

Ante los 25.000 militantes que el PSC asegura que ha reunido hoy en Gavá (Barcelona), Sánchez ha vuelto así poner sobre la mesa la posibilidad de aplicar, si se diese el caso, el artículo 155 en Cataluña si ante los meses que vienen el independentismo vuelve a situarse en el escenario de otoño de 2017.

En este contexto, en el que al frente de la Generalitat hay un presidente que dice no solo que “lo volverá a hacer, sino que no se desmarca de aquella parte del independentismo que parece haber cruzado la línea roja de la violencia, Sánchez ha vuelto a exigir al presidente Quim Torra que se la condene. En la misma semana que se detenía a nueve CDR acusados de estar preparando acciones terroristas, el presidente en funciones ha arremetido contra aquellos que “dan lecciones de democracia pero no condenan la violencia”. “Cuando hay cualquier indicio de ella, la única posición posible es la condena firme y rotunda”, ha añadido el candidato, que ha querido reconocer el trabajo de jueces y fuerzas de seguridad, desde los Mossos d’Esquadra a la Guardia Civil, cuerpo este último al que ha citado de manera especial. “Les damos las gracias”, ha señalado.

En clave electoral, y como ya planteó el PSOE en las elecciones de abril como estrategia electoral, ha presentado la cita del 10 de noviembre como un combate por una España que puede acabar siendo gobernada por la “ultraderecha” y el “progreso” que ha dicho representa el PSOE. "Hay que ofrecer una salida al bloqueo político en que nos ha sumido la derecha y alguna izquierda. Hay que consolidar el giro social que comenzamos hace 15 meses", ha añadido.

Junto a los presidentes del Congreso y del Senado, también ha intervenido el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha aludido de igual forma a las detenciones esta semana, lamentando que el independentismo, “que es un movimiento pacífico, no se haya desmarcado de inmediato de esto”.

“Que ellos quieran comparar a Oriol Junqueras con estos nueve detenidos no lo puedo entender”, ha añadido Iceta, que ha apuntado que del mismo modo que debe respetarse “la presunción de inocencia de los detenidos”, también debe respetarse la “presunción de buena acción de las fuerzas policiales”. Como Sánchez, ha agradecido de manera particular el trabajo de la Guardia Civil.

"Representamos a quienes cuando oyen hablar de explosivos dicen que ni hablar. Hemos sufrido demasiado para que cuatro gamberros lo estropeen", ha apuntado el líder de los socialistas catalanes.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reivindicado el talante de su partido frente a partidos que actúan como "montapollos y pagafantas" -en alusión velada a Cs y comunes, respectivamente-, azuzando el "conflicto" o no diciendo "lo que piensan" para "no quedar mal ante el independentismo". "No queremos a partidos que viven del conflicto ni a partidos que no se atreven a decir lo que piensan para no quedar mal ante el independentismo. Esos no somos nosotros, ¡ni montapollos ni pagafantas!", ha exclamado.

Una veintena de miembros de los CDR de la localidad de Gavá han protestado por las detenciones de los CDR a principios de semana pasada, desfilando a las puertas del reciento con una pancarta con el lema “El Estado encarcela, el pueblo responde. Comienza la revuelta”