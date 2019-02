Puigdemont invita a Arrimadas a hablar con él en Waterloo El expresidente catalán ironiza con la visita de la líder de Cs a Bélgica para recordarle «que la república no existe»

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha invitado este viernes a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a hablar con él en Waterloo (Bélgica).

Ciudadanos ha aclarado hoy que Arrimadas no se reunirá con el expresidente, después de que la líder del partido anunciara ayer que viajará a Waterloo para «recordarle a Puigdemont que la república no existe y que no es presidente de nada, simplemente un fugado de la justicia».

Desde Twitter, Puigdemont ha replicado con ironía: «¿Y cómo me lo quiere decir? ¿Por telepatía? ¿Por megafonía? Mira que ya es bien raro esto de hacer 1.300 kilómetros para ir a un sitio 'que no existe' para decirle que 'no existe'...».

I com m'ho vol dir, per telepatia, per megafonia? Mira que ja és ben rar això de fer 1.300 Km per anar a un lloc "que no existeix" per dir-li que "no existeix"... Fem-ho senzill: i si parléssim com dues persones que representem ciutadans de Catalunya i tenim opinions diferents? https://t.co/2Mii4NBDba — Carles Puigdemont (@KRLS) 22 de febrero de 2019

«Hagámoslo sencillo: ¿y si hablásemos como dos personas que representamos a ciudadanos de Cataluña y tenemos opiniones diferentes?», ha planteado.

También el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha instado a Arrimadas a que «llame a la puerta, entre y se siente a hablar» con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont durante su visita de este fin de semana a Waterloo (Bélgica).

En declaraciones a los medios en Bruselas, donde ha visitado la Cámara de Representantes de Bélgica, se ha referido al viaje anunciado por Arrimadas a la ciudad en la que reside Puigdemont y la ha emplazado a reunirse con el expresidente catalán.

«Que escuche lo que tiene que decirle y comprenda su situación personal y política, y empatice con el presidente Puigdemont y con lo que representa: los 2,2 millones de catalanes que votaron el 1 de octubre» en el referéndum de 2017.