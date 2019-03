Jordi Sánchez pide hacer un debate electoral en prisión «Si no puede salir de la cárcel, que sea el debate electoral el que vaya a la cárcel»

El candidato de Junts per Catalunya a las elecciones generales, Jordi Sànchez, ha pedido hacer un debate electoral en la prisión de Soto del Real, donde está encarcelado al igual que el candidato de ERC a estos comicios, Oriol Junqueras. Lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa la número dos en la lista de la formación para las elecciones generales, Laura Borràs, que ha afirmado que Sànchez pide «poder ejercer sus derechos políticos y poder hacer un debate electoral».

«Si no puede salir de la cárcel, que sea el debate electoral el que vaya a la cárcel», ha sostenido. Asimismo, ha recordado que en la campaña electoral de las elecciones catalanas del 21 de diciembre Sànchez fue sancionado por grabar un mensaje que se difundió en la campaña. Borràs ha defendido que los presos independentistas todavía no han sido juzgados y no hay sentencia, por lo que considera que «sus derechos políticos deberían estar intactos», informa Ep.

Lazos

Sobre que la Fiscalía se querelle contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia por no haber quitado el lazo amarillo de la Generalitat cuando lo ordenó la Junta Electoral Central (JEC), Borràs ha lamentado que «es ridículo« que se centre la atención en los lazos. Además, ha defendido que «siempre vale la pena reafirmar el derecho a la libertad de expresión» y reivindicar el lazo amarillo porque expresa la libertad de los presos soberanistas.