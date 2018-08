ERC da por hecho que los presupuestos de la Generalitat se aprobarán y no harán falta elecciones «El Parlament estará a la altura de la responsabilidad y el Govern, también», asegura el vicepresidente Pere Aragonès

A. Cabeza

Ni la dimisión de Quim Torra ni una consecuente convocatoria electoral. Un día después de que el presidente de la Generalitat dejara en el aire que se plantearía dimitir si no logra aprobar los presupuestos para el próximo año, que no pueden tirar adelante solo con Junts per Catalunya (JpC) y ERC, los republicanos intentan descartar este extremo y dan por hecho que las cuentas podrán tirar adelante, y con una "amplia mayoría".

Así lo ha corroborado el vicepresidente del Govern y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès que en una entrevista con Efe ha considerado que "no hará falta" que Torra baraje la dimisión. Así, ha asegurado que a lo largo del próximo octubre se presentará el proyecto de ley presupuestaria, que "tendrá un contenido ambicioso" y contenido social, que a su parecer podría contentar las prioridades de la CUP y de otras más formaciones, y que confía en poder aprobarlo en el Parlament "antes de final de año".

"Estoy convencido de que los presupuestos se aprobarán, porque el Parlament estará a la altura de la responsabilidad y el Govern, también" ha reiterado Aragonès, que ha añadido que "plantearse a día de hoy qué pasaría en caso de que no pudiese haber un apoyo parlamentario sería demasiado prematuro por mi parte".

Además, el que es uno de los hombres fuertes de ERC en el Parlament ha insistido en que "unas nuevas elecciones en el mejor de los casos nos volverían a dar una mayoría independentista que ya tenemos. Yo no le veo el sentido".

En esta línea, Aragonès ha dejado claro que su socio prioritario será la CUP, pero ha añadido que "el contenido de los presupuestos permitirá ir mucho más allá y nosotros nos dirigiremos a todo el arco parlamentario".

"Amplia mayoría"

En otra entrevista, en este caso a Ep, la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, también ha intentado alejar la sombra de unas nuevas elecciones. En su caso ha dado por hecho que se conseguirán aprobar los presupuestos "con una amplia mayoría".

"Hablar ahora de unas elecciones no tiene demasiado sentido. Hemos recuperado hace relativamente poco las instituciones de manos del 155 y de las garras del Estado español. Creemos que hay mucho camino por hacer antes de volver a plantear unos comicios", ha comentado.

Como Aragonès, Vilalta también ve posible conseguir el voto de la CUP e incluso no descarta que los comuns o el PSC puedan apoyarlos también. "No renunciamos a ningún apoyo", sentencia.