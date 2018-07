A Quim Torra se le complican los presupuestos La CUP permitó a los independentistas lograr una la investidura «in extremis», sin embargo, ahora apuesta por bloquear las cuentas de Junts per Catalunya y ERC

D.C.

La vuelta de las vacaciones de verano no será fácil para Quim Torra. La CUP -su supuesto socio parlamentario- ha avanzado hoy que ve muy difícil, prácticamente imposible, respaldar las cuentas que prepara el Ejecutivo catalán para el próximo año. En el pasado Puigdemont salvó sus Presupuestos prometiendo un referéndum, ahora los anticapitalistas avisan que no volverán a aceptar un trato así.

«Es perfectamente posible que no nos pongamos de acuerdo en el Presupuesto», ha asegurado este viernes el diputado y jefe de filas de los antisistema en el Parlament, Carles Riera, en una entrevista con Ep. Asimismo, ha calificado de «neoliberales» las cuentas que redactan Junts per Catalunya y ERC de cara al 2019.

El líder de la CUP, Carles Riera - INÉS BAUCELLS

Según la CUP, el Ejecutivo de Torra es «muy amigo de las políticas neoliberales» y critica el esfuerzo que, a su parecer, está haciendo la Generalitat para «reconciliarse» con las empresas que huyeron de la comunidad tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) posterior.

«La burguesía obedece más al capital que a la patria, en este caso es una obviedad. Incluso las élites catalanas muy inflamadas patrióticamente acaban haciendo más caso a su ideología socioeconómica que a su propio compromiso patriótico», ha argumentado Riera. Asimismo, ha aseverado que el pragmatismo del Gobierno catalán lo aleja de la base real del movimiento republicano.

El «sí» de la CUP a las cuentas de Puigdemont

La posición avanzada ahora por los antisistema contrasta con su decisión de respaldar las cuentas autonómicas en el pasado curso político. Entonces, los 'cupaires' votaron a favor de unos Presupuestos que salieron adelante con su apoyo y el de Junts per Sí -la coalición electoral entre el PDECat y ERC- y lo hicieron obligados por el Ejecutivo Puigdemont, que advirtió a la CUP de que si no apoyaba el proyecto de finanzas no convocaría el referéndum del 1-O.