Elsa Artadi pide a la Fiscalía que de un «giro» en su postura tras el fallo alemán sobre Carles Puigdemont La portavoz del Govern considera que la justicia alemana dio ayer a Llarena y a la Fiscalía una «desautorización en toda regla»

EFE

Barcelona Actualizado: 13/07/2018 15:33h

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha afirmado hoy que, tras la decisión de la justicia alemana sobre el expresident Carles Puigdemont, es un «buen momento» para que la Fiscalía aproveche la «oportunidad» para dar un «giro» en su postura hacia los encausados por el procés.

En una entrevista con Efe, Artadi ha destacado que la decisión del tribunal alemán de rechazar la extradición de Puigdemont por el delito de rebelión, y permitirlo solo por malversación es una «desacreditación» de la instrucción llevada a cabo por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y, a la vez, es una «oportunidad» para dar un «giro» de cara a los juicios que podrían tener lugar en otoño.

«No hubo rebelión»

«Es un bueno momento, ahora sí, especialmente después de la noticia de ayer -sobre Puigdemont-, para que la Fiscalía haga un planteamiento nuevo sobre qué hacer con la causa», ha resaltado Artado antes de asegurar que «todo el mundo que vive en Cataluña sabe que no hubo rebelión». Ha opinado, en este sentido, que es el momento para «dar un giro a la actitud que ha tenido hasta ahora» la Fiscalía, y ha remarcado que «los presos políticos son más presos políticos que nunca y que es más injusto que nunca que estén encarcelados».

La portavoz ha considerado que la causa por rebelión «parece que solo la ve el juez Llarena y la Fiscalía», por lo que ha instado al ministerio público a «rectificar en su actitud de seguir persiguiendo a líderes políticos» tras «la evidencia que hay y todas las resoluciones de la justicia a nivel europeo». «Tienen una ocasión, que veremos si desean aprovechar o persistir en el error» tras la «desautorización en toda regla» que la justicia alemana dio ayer a Llarena y a la Fiscalía, ha agregado.

Pedagogía

Pese a expresar esta reflexión, Artadi ha recalcado que desde el Govern no plantean esto como una negociación entre el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra. «No negociamos con los rehenes», ya que «no son moneda de cambio para nada», ha remarcado la consellera y portavoz.

En este sentido, más que negociar, ha puesto el acento en la necesidad de hacer «pedagogía», algo que también se despliega de cara al extranjero, con la voluntad de «internacionalizar y explicar lo que está sucediendo». Asimismo, ha incidido que la decisión de la audiencia territorial de Schleswig-Holstein pone en valor «la estrategia del exilio» por la que optó Puigdemont -aunque no otros miembros del anterior Govern-, ya que enfatiza, a su juicio, «la distancia entre la justicia en Europa y la de España».

«El caso no tiene fundamento»

Para Artadi, la posible situación de que Puigdemont sea extraditado y juzgado solo por malversación en España mientras los otros procesados se enfrentan al delito de rebelión solo «demostraría que el caso no tiene fundamento» y quedaría «desmontado», al tiempo que se vería «la incoherencia de todo esto». La consellera ha criticado las voces que, en lugar de «preocuparse por esa distancia» entre la justicia española y la germana, reaccionan pidiendo «salir de Europa porque no nos gusta», en alusión a las palabras del candidato a la presidencia del PP Pablo Casado, quien ha abogado por suprimir el Espacio Schengen «si no hay garantías de que a España se la respeta».

Artadi también ha calificado de «peculiar» la visión del presidente del Gobierno vaticinando que se podrá juzgar en España a Puigdemont junto con el resto de procesados, cuando el líder de Junts per Catalunya «sigue en Alemania en libertad», ha remarcado la consellera.