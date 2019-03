Cs denuncia ante la Fiscalía los «incumplimientos» de Torra por no retirar los lazos amarillos SCC llevará el caso también a la justicia y avisa de que «no se puede permitir que esto sea el 'far west'»

Como ya había anunciado, Ciudadanos ha llevado la polémica por los lazos en las instituciones a la justicia. La líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, ha denunciado este viernes ante la Fiscalía el "incumplimiento" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que le instaba a retirar lazos amarillos y esteladas de edificios públicos.

Acompañada del portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, Arrimadas ha acudido a la sede de Barcelona de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para presentar un escrito en el que pone en conocimiento del ministerio fiscal la actitud de Torra, por si pudiera ser constitutiva de los delitos de "desobediencia" y "delito de propaganda electoral". El denunciado avisó poco después de conocerse la orden de retirada la "imposibilidad" de cumplirla.

Arrimadas ha acusado a Torra de convertir los edificios públicos dependientes de la Generalitat en un gran "tablón de anuncios del separatismo", del que cuelgan retratos de los líderes soberanistas encausados por el 1-O, varios de los cuales serán cabezas de lista de JxCat y ERC en las elecciones generales del 28 de abril, según ha relatado Efe.

"Si ya es indignante en cualquier momento del año que los edificios públicos estén ocupados por propaganda separatista, más aún lo es que lo hagan en pleno período electoral. Los edificios públicos están llenos de propaganda separatista, no sólo de lazos sino de las caras de los candidatos de los partidos separatistas, es una auténtica vergüenza", ha protestado. Se ha referido así a los carteles de apoyo a los presos Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva, elegidos por JxCat y ERC para encabezar varias de sus candidaturas al Congreso y Senado en las diferentes circunscripciones catalanas.

«Indicios evidentes»

Cs considera que "son más que evidentes los indicios y las evidencias del delito de desobediencia grave", porque ha "persistido intencionadamente en las conductas prohibidas". Además, puede hablarse según Cs también de un "delito de propaganda electoral en su modalidad de infracción de las normas legales en materia de espacios públicos reservados" para ello.

Durnante su comparecencia, Arrimadas se ha desmarcado de los grupos de encapuchados que han intentado descolgar las pancartas con lazos amarillos de las fachadas del Palau de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. "Los que deben quitar los lazos y la propaganda separatista son Colau y Torra. Son los gobernantes quienes tienen la obligación legal de garantizar la neutralidad. En una democracia, no hay plan B", ha recalcado.

SCC también denuncia

Por otro lado, el presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), Josep Ramon Bosch, ha anunciado este viernes que la entidad también prevé presentar una denuncia por desobediencia contra el presidente de la Generalitat, Quim torra, si no retira las 'estelades' y lazos amarillos de edificios públicos.

"Estamos a favor de la concordia y la serenidad, pero no dejaremos pasar ni una más. Se ha acabado, la ley se tiene que cumplir en Cataluña y en España", ha señalado Bosch, que no ha concretado si la querella irá contra Torra o contra todos los miembros del Govern.

Esta querella, que los servicios jurídicos de SCC están ultimando, será presentada ante Fiscalía de forma "inminente", independientemente de las medidas similares que emprendan partidos políticos o administraciones.

Con todo, Bosch ha subrayado que la entidad no está en contra de los lazos amarillos en espacios privados porque "tanto ponerlos como quitarlos forma parte de la libertad de expresión", sino que lo que censura es que se sitúen en lugares públicos. En este sentido, desde el momento en que hay una resolución judicial al respecto defienden que "hay que cumplirla", porque "no se puede permitir que esto sea el 'far west'".