Las bases de Junts apuntalan la elección de Aragonès y deciden repetir la coalición con ERC El 83% de los militantes postconvergentes votan a favor de acuerdo propuesto por la dirección del partido La investidura empezará el jueves por la tarde y acabará el viernes, ha informado hoy Laura Borràs

Trámite superado. Las bases de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, han bendecido este miércoles el pacto alcanzado con ERC para formar un gobierno de coalición como el que ha dirigido la comunidad hasta ahora. El resultado muestra, además, un amplio respaldo al acuerdo negociado por Jordi Sànchez, secretario general puigdemontista, y Pere Aragonès, líder extramuros de Esquerra y presidenciable de los republicanos.

Un 83% de quienes han participado en la votación interna han avalado el pacto y la entrada de Junts en el futuro Govern. Asimismo, un 17% han votado negativamente a la pregunta de la ejecutiva, que no daba opción a sus bases a echar atrás el pacto, pero sí que se había comprometido a no compartir gobierno con los de Oriol Junqueras si ganaba el 'no' en la consulta. Según fuentes de Junts, la votación celebrada entre ayer martes y ester miércoles ha sumado un total de 4.053 votos, un 62% del censo.

Superado el paso de la votación en las bases postconvergentes, ERC encara la recta final que, previsiblemente, conducirá a la investidura de Aragonès antes del fin de semana. De hecho, mientras los militantes de Junts votavan su candidata el 14-F y actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, seguía con su ronda de consultas a los líderes de la cámara catalana, paso previo para comunicar la candidatura de ERC y organizar el pleno de investidura. Hoy se ha reunido con el PSC, Junts y Esquerra. Ayer Borràs se reunió con la CUP, que avanzó que sí votarà a Aragonès.

Según ha detallado hoy Borràs, el pleno para investir a Aragonès -su tercer intento tras dos investiduras fallidas- empezará este jueves por la tarde y seguirá el viernes. El candidato necesitará los votos de Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP para ser investido más de tres meses después de las elecciones catalanas de febrero. Por el momento, la CUP ha confirmado su intención de no complicar el trámite, aunque ciertos sectores han criticado que el pacto de investidura ERC-Junts recorta sustancialmente algunos compromisos alcanzados entre los republicanos y los antisistema.

Con el aval al pacto con Esquerra, las bases de Junts apuestan por reeditar la fórmula de ejecutivo en coalición con los republicanos que ha gobernado Cataluña a lo largo de la última legislatura. Así, se repetirá un modelo marcado, casi desde sus inicios, por los choques entre ambos partidos independentistas, que además han empeorado mucho sus relaciones durante unas negociaciones para formar Govern marcadas por los ultimátums, las contradicciones y las diferencias en aspectos clave como la estrategia en Madrid, la 'hoja de ruta' secesionista o el rol del expresidente Carles Puigdemont.