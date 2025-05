El independentismo más exaltado recela del pacto ERC-Junts Quim Torra y la ANC, entre otros, critican el contenido del acuerdo para investir a Aragonès Los sectores más partidarios de la unilateralidad señalan que no se reivindica el 1-O

El pacto ERC-Junts anunciado ayer para investir a Pere Aragonès como próximo presidente catalán no convence a parte de los sectores más exaltados del soberanismo catalán. De Quim Torra a la Assemblea Nacional Catalana y sus escisiones, varias voces han expresado su descontento por el acuerdo que, previsiblemente, conducirá a la investidura del candidato republicano antes del fin de semana.

«Sin estrategia independentista se hace difícil gobernar» . Esa fue la primera y única valoración pública del expresidente de la Generalitat Quim Torra -vía Twitter- tras conocerse el acuerdo entre republicanos y postconvergentes. No deseó suerte a su futuro sucesor ni felicitó a Junts per Catalunya y ERC por haber evitado una repetición electoral que esperaba a la vuelta de la esquina.

Puigdemont, por su parte, no emitió ninguna opinión sobre el acuerdo y se limitó a compartir una imagen de la rueda de prensa de Jordi Sànchez y Pere Aragonès. Clara Ponsatí , exconsejera de la Generalitat antes del 1-O y actualmente eurodiputada de Junts junto a Puigdemont, lamentó también en redes sociales que las bases de su partido no puedan evitar el pacto en la consulta que celebrarán esta semana.

También ayer la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que este fin de semana amenazó con abandonar a los partidos independentistas si no hacía ya gobierno, expresó sus dudas sobre la decisión del nuevo Govern de coalición en referencia a la independencia. « Pedimos un plan para avanzar, un plan de cómo haremos frente política y judicialmente a la represión . No puede ser que solo estemos a la defensiva y solo pidamos a la ciudadanía dinero para afrontar las multas», alertó la presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, en los micrófonos de la Ser.

Más allá de los dirigentes independendentistas ahora señalados, otros sectores más residuales encuadrados en el activismo independentista 'digital' también criticaron el pacto por tibio. Entre estos, la organización secesionista escindida de la ANC Donec Perficiam, que ayer por la noche empezó a hacer correr mensajes criticando el contenido del pacto y recordando que no menciona ni el 1-O ni la estrategia que seguirá el nuevo Govern para recuperar la 'unilateralidad' frente al Estado.

Salvador Illa: «Más retórica que nada»

Desde la oposición, el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa , también ha afirmado hoy que el pacto ERC-Junts tiene «más retórica que nada». Preguntado en RNE-Ràdio4 si es posible que la investidura de Aragonès conduzca a un nuevo 1-O, el exministro se ha mostrado tranquilo. «No veo yo en este momento en Cataluña ni un planteamiento ni un riesgo que lleve hacia ahí. (...) Es un camino equivocado. No me cabe en la cabeza que podamos repetir algo que no ha funcionado y que ha dividido», ha apuntado.

Por su parte, la líder de los comunes de Ada Colau en la cámara catalana, Jéssica Albiach, ha asegurado que con el pacto conocido ayer no ganan los catalanes ni ERC, «gana Junts». «ERC tomó la iniciativa de emancipare de Junts pero ha vuelto a caer en sus redes» , ha agregado este martes de valoraciones sobre un acuerdo que podría llevar a Aragonès a ser investido entre el jueves y el viernes.