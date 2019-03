Carla Bruni, Giorgio Moroder, Mariah Carey y los Beach Boys, estrellas del Festival de Pedralbes El festival ahonda en la lírica con el tenor Rolando Villazón y se estrena en la danza con el ballet de la Ópera de París

David Morán @Dmoranb Barcelona Actualizado: 14/03/2019 13:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La primera tanda de confirmaciones, ese sirimiri de nombres propios que trajo a artistas tan dispares como Mariah Carey, Woody Allen, Gary Clark Jr., y Kraftwerk, ha acabado por ser toda una declaración de intenciones y un ejemplo a escala de lo que se propone el Festival Jardins de Pedralbes en su séptima edición. Esto es: seguir apostando por la lustrosa variedad estilística marca de la casa y encomendarse al tirón histórico que puedan proporcionar clásicos de los festivales boutique como The Beach Boys, Roger Hodgson o Carla Bruni.

La diva francesa, vieja conocida del festival y embarcada aún en la gira de presentación de su disco de versiones «French Touch», será precisamente la encargada de inaugurar el 5 de junio una cita que se anota tantos como el debut en la ciudad de Mariah Carey, el reencuentro entre Carlos Núñez y la banda de folk irlandesa The Chieftains, una nueva noche en 3D con Kraftwerk y el regreso de Christopher Cross (sí, autor de «All right») ocho años después de su última actuación en la sala Bikini. También la parada barcelonesa de la primera gira de Giorgio Moroder, legendario productor de la música disco resuscitado hace unos años por Daft Punk, y la actuación, confirmada a última hora, del veterano Albert Hammond, autor de «It Never Rains in Southern California».

En total, el festival ofrecerá hasta el 15 de julio una treintena de conciertos y alternará sus clásicos pop con veladas líricas como la que protagonizará el tenor Rolando Villazón, sesiones de jazz añejo cortesía de Woody Allen y su New Orleans Jazz Band, e incursiones en la danza de la mano de la Gala Ballet Étoiles de la Ópera de París, en la que la histórica compañía representará piezas de «El lago de los cisnes», «El Quijote» o «El Corsario», entre otros.

El musical también estará presente en los jardines de Pedralbes con una sesión especial que, bajo el título «Premiere. De Broadway a Hollywood», propone un viaje por las bandas sonoras de «Cats», «El Fantasma de la Ópera», «My Fair Lady», «Moulin Rouge», «Piratas Del Caribe» y «La La Land», entre otras.

Transversal y ecléctico, Pedralbes sigue haciendo del diálogo estilístico y la manga ancha su razón de ser y cubre sin demasiados complejos el camino que va de la lírica fotogénica de Il Divo, de regreso con «Timeless», a la bossa con poso histórico de Gilberto Gil, que presentará en Barcelona su nuevo trabajo, «OK OK OK». «Hace siete años, pensar en festival como este era como llamar a la magia. Ahora estamos en otra dimensión porque el público así lo ha querido. Colaboramos en el prestigio de Barcelona», ha celebrado el director del festival, Martín Pérez, durante la presentación del programa. El presupuesto, ha añadido Pérez, se mantiene en los 3,4 millones de euros, cifra similar a la del año pasado pese a que ha crecido el número de conciertos programados.

A las puertas del flamenco, Diego «El Cigala» celebrará en directo el 15 aniversario de «Lágrimas Negras», mientras que los Gipsy Kings celebrará un cuarto de siglo de rumba y flamenco-pop. El colombiano Juanes y el puertorriqueño Pedro Capó, por su parte, aportarán el toque latino a una cita por la que también pasarán Ana Belén, Izal y diva del soul Joss Stone.

Roger Hodgson, excantante de Supertramp, seguirá reviviendo el legado de la banda en el 40 aniversario de «Breakfast in America», mientras que los Beach Boys regresan al festival dos años después para seguir puliendo su arsenal de himnos playeros.

La cuota de lo que un día se llamó indie llegará con Zahara, Izal y, sobre todo, con Los Planetas, que celebrarán el veinte aniversario del icónico «Una semana en el motor de un autobús» vestidos de etiqueta y acompañados de coro y orquesta sinfónica.