El Metro pide órdenes de alejamiento contra los grafiteros, como los carteristas Transportes Metropolitanos de Barcelona cifra en 10.139 euros el coste de la reparación del convoy pintado el domingo

El responsable de Seguridad y Protección Civil de TMB, Ricardo Ortega, propuso ayer que se prohíba el acceso al metro a los grafiteros multirreincidentes, como ocurre con los carteristas. Ortega reclamó una «actuación coordinada entre todos los actores, incluidos partidos políticos más allá de ideologías, operadores ferroviarios y el departamento de Enseñanza» para prevenir y combatir estos «actos vandálicos», que son «delictivos y no sólo de deslucimiento».

Ante los daños causados por una treintena de vándalos grafiteros que en la madrugada del domingo, cuando asaltaron un metro y agredieron a varios pasajeros, entre ellos una embarazada, que les recriminaron su acción, Ortega explicó que son actuaciones «de delincuencia organizada, con distribución de funciones y liderazgo, que funcionan de manera fluida y eficaz».

Ortega insistió en que los responsables del incidente no pretenden llevar a cabo «una expresión artística», ya que no «no hay artistas que vayan equipados con barras de hierro». Los ciudadanos, según precisó a Efe, el responsable de Seguridad y Protección Civil de TMB, deben tomar conciencia de que «no todo está permitido» y citó como ejemplo de actuación lo que ocurre en Estados Unidos, donde quienes atentan contra los bienes públicos deben abonar los desperfectos causados y «mientras no lo hacen, quedan privados de libertad».

Al respecto, el líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández, reclamó cambios legales para atajar el fenómeno y propuso implantar «una verdadera policía de metro con más vigilantes de seguridad y más Mossos d’Esquadra».

En concreto, y respecto al ataque del domingo, TMB estima en 10.139 euros el coste de la limpieza del tren pintado por una treintena de grafiteros. El peritaje del tren dañado, que fue embadurnado por ambos costados en una operación que la denuncia califica de «premeditada y muy planificada», calcula el daño en base a la limpieza, la reposición del tratamiento antigrafiti para poder limpiar las pintadas y la reposición de los adhesivos del tren. Como los daños superan los 400 euros, la denuncia fue presentada por un delito de daños, al margen de que las tres personas que fueron zarandeadas y agredidas puedan interponer denuncias por lesiones, coacciones, amenazas o contra la integridad moral.

Los Mossos a están contrastando el tipo de dibujo, trazo y firmas que dejaron los grafiteros con el registro policial que disponen de pintadas en Barcelona para tratar de averiguar la identidad de los asaltantes.