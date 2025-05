Los sindicatos rechazan la propuesta de Nissan pero ven margen para negociar

Los sindicatos de Nissan siguen rechazando la propuesta hecha el viernes por la empresa, ya que la consideran «inaceptable», pero creen que todavía hay margen para negociar antes de que mañana venza el plazo dado por la multinacional para que los trabajadores acepten su última oferta.

Fuentes sindicales han explicado a Efe que uno de los principales puntos de desacuerdo es que los sindicatos quieren que la empresa se comprometa a que no haya despidos traumáticos hasta diciembre de 2021 para tener margen de que llegue un posible inversor industrial, frente al compromiso de la empresa de que no despedir a nadie hasta diciembre de 2020.

«Esta es la diferencia que nos impide seguir negociando, todo lo demás se puede hablar», han explicado las mismas fuentes, que consideran que «un posible acuerdo ahora no serviría de nada si en enero hay despidos», ya que, en cuanto empiece a ir gente a la calle, los trabajadores querrán movilizarse.

Los sindicatos critican que la empresa no se ha comprometido en nada respecto a la reindustrialización de Nissan en Barcelona y a la garantía del empleo, además de considerar injustas las indemnizaciones, pues hay trabajadores que llevan 40 años en la empresa.

La propuesta que la dirección de Nissan realizó el pasado viernes contempla el mantenimiento de la actividad industrial hasta el 31 de diciembre de 2021, condicionada a que se reinicie la producción a finales de agosto y con garantía de empleo hasta diciembre de 2020.

Además, la empresa ofrece un plan de prejubilaciones a los nacidos antes del 31 de diciembre de 1966 que incluye el abono de un complemento hasta el 90 % del salario neto hasta los 63 años.

Para los nacidos entre enero de 1967 y diciembre de 1970, la dirección plantea un plan de rentas que incluye un complemento hasta el 75 % del salario neto hasta los 61 años, mientras que al resto de empleados menores de 50 años la dirección propone una indemnización de 60 días de salario por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades.

Pese a todo, los sindicatos creen que hay margen para volver a negociar y la empresa no lo descarta, tal y como dijo ayer, en una entrevista en TV3, el directivo encargado del cierre de las plantas de Nissan en Cataluña, Frank Torres, que aseguró que la empresa estaría abierta a mejorar la oferta si los trabajadores aceptan algunas renuncias.

Sin embargo, Torres explicó que «hay que tomar decisiones ahora». «Si no las tomamos ahora, no habrá producción a partir de enero del 2021 y no habrá ninguna opción de continuar produciendo«, advirtió.

Según Torres, que no descarta una posible mediación del Gobierno, los potenciales interesados en reindustrializar las plantas de Nissan han pedido tiempo y paz social.

Noticias relacionadas Nissan mejora la oferta de indemnizaciones y la mantendrá hasta el 4 de agosto