El juez devuelve a la cárcel a los líderes del 'procés'

La Generalitat concedió el tercer grado a los presos secesionistas solo 54 días después de que el Tribunal Supremo tumbase en diciembre su primer intento de dejarles en 'semilibertad'. Si en aquella primera ocasión había sido «precipitado» y «prematuro» permitirles que solo fueran a prisión para dormir de lunes a jueves –los fines de semana, en casa–, no lo es menos ahora. En síntesis, es la razón del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña para aceptar los recursos de la Fiscalía y revocar los terceros grados que la Consejería de Justicia volvió a otorgar a los presos de Lledoners.

Tras pasar el día fuera de prisión, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez han ido regresando la noche de este martes a dormir a Lledoners. No lo hará todavía Josep Rull, por motivos médicos. La diferencia será que mañana los presos no podrán volver a salir. Quedan por resolver los recursos respecto a Carme Forcadell y Dolors Bassa, que tiene sobre la mesa el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Cataluña, competente para lo que concierne a las cárceles de Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Gerona), donde cumplen condena, respectivamente.

La decisión del magistrado David García Esteban, suplente del Juzgado de Vigilancia 5 de Cataluña, supone un cambio de criterio respecto a lo que sostenía la titular del mismo juzgado , que el pasado mes de julio avaló la concesión del tercer grado a los siete de Lledoners. Eso sí, pese a dar el visto bueno a las 'semilibertades', la jueza las dejó entonces en suspenso hasta el pronunciamiento del Supremo , con lo que los presos volvieron a prisión. A Forcadell y Bassa, en cambio, su juzgado, que también había avalado los terceros grados, las dejó mientras en tercer grado. Lo disfrutaron hasta que en diciembre el Supremo tumbó, definitivamente, los regímenes abiertos de los nueve presos del 1-O.

Ahora, el escenario es distinto. El juez de Lledoners ha hecho suyos los argumentos que el Supremo exhibía en aquel auto, e incluso transcribe literalmente alguno párrafos : «La progresión al tercer grado es prematura . Es preciso que transcurra un tiempo mayor para que se pueda valorar la evolución del interno». Los argumentos son idénticos en los siete autos. La primera razón son las altas penas que el Supremo les impuso, que en el caso de Junqueras alcanza los 13 años de prisión. Apenas han cumplido una cuarta parte de su condena , recuerda el juez. La pena del exvicepresidente de la Generalitat, por ejemplo, se extingue en octubre de 2030, «una fecha de cumplimiento aún muy lejana , de cara a seguir trabajando los déficits que se aprecian», concluye el juez.

Portarse bien no basta

¿Cuáles son esos déficits? Principalmente, la falta de «asunción delictiva» de los siete presos . Reconocen «asépticamente» haber cometido los hechos, pero no tienen conciencia de que «con dichas acciones se haya cometido un delito» . No se trata de que se arrepientan, dice el juez, pues esa figura solo está prevista en delitos de terrorismo, sino únicamente «tener conciencia» de haber delinquido. No es el caso de los presos separatistas.

El buen comportamiento en prisión tampoco es motivo para darle ya la 'semilibertad'. Además, esas favorables circunstancias a nivel de sociabilidad ya las tenían cuando delinquieron y eso entonces no les frenó. Y, aunque no lo ha tenido en cuenta para revocar los terceros grados, el juez no ahorra un tirón de orejas a la Generalitat por lo «llamativo» de que los procedimientos de los siete hayan discurrido de «forma tan paralela» .