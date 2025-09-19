Tous ficha a Susana Sánchez como CEO para reforzar su crecimiento

Tous ha aprobado el nombramiento de Susana Sánchez como nueva consejera delegada, un movimiento con el que busca acelerar su crecimiento sostenible y reforzar su liderazgo en el sector de la joyería de lujo asequible. La directiva reportará directamente a Alba Tous, presidenta de la compañía, y tendrá como misión consolidar la estrategia global de la firma catalana, que ha intensificado en los últimos años su apuesta por la innovación y la expansión internacional.

Sánchez cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector 'retail'. Hasta ahora era consejera delegada de la firma portuguesa Parfois, y con anterioridad desempeñó puestos de responsabilidad en compañías como Grupo Profand, Bimba y Lola o Dayaday. Ingeniera de Telecomunicaciones y MBA por Ieside, la nueva CEO llega a Tous con la encomienda de abrir una nueva etapa de desarrollo apoyada en su conocimiento estratégico y su trayectoria internacional.

El consejo de administración de la joyera catalana subraya, en una nota, que este nombramiento se enmarca en su plan estratégico GEM —siglas de Growth, Elevation, Mindset—, concebido para afianzar el liderazgo global de la compañía. El objetivo es acelerar el crecimiento sostenible, seguir elevando la propuesta de marca y mantener la conexión con las nuevas generaciones de clientes. La visión innovadora de Sánchez será clave para dar continuidad a esta hoja de ruta, aseguran.

La presidenta de la compañía, por su parte, se ha mostrado confiada en la nueva etapa que se abre con la llegada de Sánchez y ha señalado que con su incorporación «damos continuidad a nuestro plan estratégico GEM», ya que «su profundo conocimiento del sector de la moda, su visión innovadora y su experiencia en el desarrollo global de compañías de 'retail' refuerzan nuestra ambición de crecimiento y nuestra apuesta por llevar la marca hacia nuevas dimensiones de diferenciación e innovación».

La designación de Sánchez supone el relevo de Carlos Soler-Duffo, que abandona el cargo tras 13 años en Tous, siete de ellos como consejero delegado. Durante su etapa, marcada por una profunda transformación digital y un crecimiento sostenido, la empresa consolidó su presencia en el mercado internacional. La firma ha querido agradecerle su compromiso y liderazgo en un periodo decisivo, en el que Tous se reafirmó como referente mundial de la joyería de lujo asequible.

