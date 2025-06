Puigdemont tacha de «prevaricador» y «sedicioso» al Supremo por no aplicar la amnistía tras el aval del Tribunal Constitucional

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont se ha pronunciado este viernes sobre la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la ley de amnistía y lo ha hecho cargando contra el Supremo y el Estado español a través de un vídeo difundido en redes sociales.

«El Constitucional ha decidido una cosa que se debía hacer más de un año, que la ley de amnistía es perfectamente legal. ¿Cuál es el problema? Que a los jueces del Supremo la ley no les gusta, como han dicho en numerosas ocasiones y han decidido no aplicarla», ha afirmado, al tiempo que ha calificado al alto tribunal de «sedicioso» y «prevaricador». «El margen prevaricador del Supremo se va estrechando. Sé que les da igual, porque saben que nadie se atreverá a juzgar a los jueces del Supremo, que siguen obedeciendo la orden del Rey de ir a para todos nosotros», ha manifestado.

Puigdemont ha considera que el TS esta forzando «las costuras del Estado de Derecho», algo que hace que la «grieta» se vaya haciendo más grande, «hasta el punto de hacerla insostenible, ya no sólo por los catalanes, sino también por sí mismos».

«En un Estado de Derecho los jueces aplican las leyes, en el Estado español los jueces no. Aplican las leyes de la forma que a ellos les gusta y boicotean aquellas, como es el caso que nos ocupa, con las que están en desacuerdo político», ha lamentado. Por ello, cree que se está «ante otra muestra de la estafa democrática del régimen monárquico español», aunque ha pedido que la actitud «sediciosa» del TS no desdibuje la importancia de la decisión del Constitucional.

Para Puigdemont, la ley de Amnistía es «un componente necesario pero no suficiente para resolver el conflicto político», así como para «revertir una gran parte de la represión» que tuvo lugar. «La amnistía no cierra ninguna crisis, en todo caso abre una más profunda, que es la que representa que una ley aprobada y ahora constitucional no sea aplicada», ha subrayado.

El expresidente ha definido la ley como «una conquista que el independentismo ha arrancando a regañadientes de España y de todos aquellos que se han manifestado todos estos años justamente al lado de los ultras y radicales españolistas», entre los que ha incluido al presidente Salvador Illa.