Prisión provisional sin fianza para el detenido por la muerte de una mujer en Lloret

El hombre detenido por la muerte violenta de una mujer en Lloret de Mar (Girona) el jueves ha pasado esta sábado a prisión provisional comunicada y sin fianza, por decisión de la magistrada de la plaza 5 del tribunal de instancia de Blanes (Gerona).

El juzgado, en funciones de guardia, ha recibido este sábado al hombre detenido por estos hechos, informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La causa está abierta por los presuntos delitos de asesinato, agresión sexual con agravante de género y robo con violencia, por lo que la causa seguirá su curso en un juzgado de instrucción «al no tratarse de un caso de violencia sobre la mujer».

Según informaron los Mossos, sobre las 11.30 del jueves se recibió un aviso de la Policía Local de Lloret sobre la localización del cadáver en un un apartamento turístico.

Los Mossos comprobaron que había una persona muerta con signos de violencia, y la DIC de la Regió Policial de Gerona se encargó del caso. El Ayuntamiento hizo un minuto de silencio el viernes en la Plaça de la Vila, informa Ep.