Pere Navarro: «La actual inversión es equivalente o superior a la realizada para los Juegos Olímpicos»

La región metropolitana de Barcelona, la de los cinco millones de habitantes, atraviesa en la actualidad un periodo de inversiones y transformación «equivalente o superior a la que se realizó con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992 en materia de innovación», ha asegurado ... este sábado Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

En el transcurso del programa «Converses» de COPE Cataluña y Andorra, con la participación de ABC, Navarro ha argumentado su afirmación del excelente momento económico y de modernización del área metropolitana con la enumeración de proyectos ya realizados o emprendidos y que van de la plena recuperación del empleo por parte de las automovilísticas Ebro y Cherry en las instalaciones que abandonó Nissan a la construcción del último ensanche de la ciudad de Barcelona, el barrio del Prat Vermell, que supone la edificación de 30 islas del Eixample, que se suma a los realizaciones en marcha en la Sagrera, la antigua fábrica de Mercedes o el traslado del Hospital Clínic al principio de la Diagonal, en unos terrenos junto a Esplugues y l'Hospitalet, entre otros ejemplos.

Residencia de conocimiento

Al desarrollo económico metropolitano también contribuye la estrategia del CZFB para transformar el polígono industrial de la Zona Franca en un Distrito 4.0 plenamente orientado a la innovación. El edificio DFactory 1, verdadera «catedral de la industria 4.0» que tiene 17.000 metros cuadrados de superficie, «está en plena ocupación», con 40 empresas instaladas, y la demanda creciente está impulsando el desarrollo del DFactory 2 hasta alcanzar los 50.000 metros cuadrados con el objetivo de también incluir laboratorios e innovación de sectores como la salud, la industria agroalimentaria y las tecnologías avanzadas como sectores centrales del distrito. La proximidad del Parque Agrícola del Baix Llobregat y del hub sanitario de los hospitales de Bellvitge, Oncológico, Sant Joan de Déu y el traslado del Hospital Clínico, favorecerá estos objetivos.

La segunda fase del DFactory incorporará nuevos edificios emblemáticos y espacios especializados que permitirán ampliar la captación de empresas de robótica, inteligencia artificial y laboratorios vinculados a la innovación científica y productiva. Por ejemplo, ya está en marcha la construcción de un cubo de cristal de mil metros cuadrados que dispondrá de una gigantesca pantalla para la realización de eventos, al tiempo que se baraja la creación de una residencia para fomentar el intercambio de conocimiento al estilo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de Boston.

Colaboración portuaria con Tarragona

La inminente licitación de la redacción del nuevo plan director del aeropuerto de Barcelona, un documento indispensable para arrancar los trabajos de ampliación de la infraestructura aeronáutica, también es otro de los proyectos en marcha. Para Navarro, la ampliación del aeropuerto «es muy necesaria, no para las elites económicas, sino para que la región metropolitana sea competitiva y genere oportunidades y siga en el mapamundi». Navarro ha recordado igualmente la relevancia del puerto de Barcelona y del puerto de Tarragona, cuya complementariedad con el aeropuerto configura «un corredor logístico de primer nivel para el comercio internacional».

En ese sentido, cabe resaltar que este viernes el presidente de Port Tarragona, Santiago Castellà, ha asumido la presidencia de la asociación Barcelona Catalunya Centre Logístic (BCL). Hasta el momento, BCL había estado presidida, en alternancia, por el Puerto de Barcelona o por el Consorcio de la Zona Franca. Ahora, fruto de una nueva etapa de relaciones estratégicas entre los puertos de Barcelona y de Tarragona, ambas Autoridades Portuarias han acordado compartir el período de presidencia de la organización, por lo que Port Tarragona se suma como tercer organismo al ostentar la presidencia de la asociación BCL dedicada a promover la competitividad logística de Cataluña.

El delegado especial del Estado en el CZFB también ha subrayado el papel creciente que están teniendo las empresas chinas en la capital catalana, y ha destacado que Barcelona se ha consolidado como un polo privilegiado para su implantación en Europa. «Barcelona es una marca impresionante en el mundo y una puerta de entrada muy interesante para China en Europa». En este sentido, Navarro ha recordado que la llegada de la multinacional Chery a los antiguos terrenos de Nissan, y la recuperación de la marca Ebro, ha permitido culminar con éxito uno de los procesos industriales más relevantes de los últimos años.

Gracias a esa operación, que esta semana se ha completado con la contratación de los últimos 48 trabajadores de Nissan que seguían en el paro, se ha culminado recuperar y superar el total de puestos de trabajo existentes antes del cierre de la empresa japonesa. Pere Navarro ha destacado que esta reconversión es «una auténtica historia de éxito, no solo industrial sino también social, resultado de la cooperación entre administraciones, sindicatos y el propio Consorci».

Apuesta asiática creciente

Navarro ha explicado que la apuesta asiática por Barcelona responde a un conjunto de factores que van desde la innovación y el talento hasta la posición estratégica de la ciudad dentro de Europa. En este sentido, ha recordado que las empresas chinas buscan una base sólida desde la que operar en el continente, y Barcelona «reúne todos los ingredientes para que estas compañías encuentren aquí un lugar donde desarrollar proyectos de alto valor añadido», ha asegurado.

El máximo responsable del CZFB ha destacado también el compromiso social del Consorci, que no se limita a la promoción económica. Ha recordado que la entidad ha cedido suelo en Sant Andreu y en la Marina del Prat Vermell al Ayuntamiento de Barcelona para la construcción de alrededor de 1.800 viviendas de alquiler a precio asequible, subrayando: «Como empresa pública, también debemos contribuir a dar respuesta al problema de la vivienda en la ciudad».