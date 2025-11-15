Suscribete a
ABC Premium

Pere Navarro: «La actual inversión es equivalente o superior a la realizada para los Juegos Olímpicos»

El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca subraya que «Barcelona es una puerta de entrada a Europa muy interesante para China»

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, referente mundial en la industria 4.0

Navarro ha avanzado que «el Consorci acelera el DFactory 2 tras la ocupación total de DFactory 1, con una orientación a la salud y la agroindustria como ejes del nuevo Distrito 4.0»
Navarro ha avanzado que «el Consorci acelera el DFactory 2 tras la ocupación total de DFactory 1, con una orientación a la salud y la agroindustria como ejes del nuevo Distrito 4.0» ABC
Juan Carlos Valero

Juan Carlos Valero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La región metropolitana de Barcelona, la de los cinco millones de habitantes, atraviesa en la actualidad un periodo de inversiones y transformación «equivalente o superior a la que se realizó con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992 en materia de innovación», ha asegurado ... este sábado Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app