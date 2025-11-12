El jurado declara culpable al acusado de matar a un menor en Sant Hipòlit de Voltregà

Culpable de un delito de homicidio con agravante de superioridad. Es el veredicto del jurado, por mayoría, sobre Daniel M., acusado de matar a Aleix, de 15 años, en Sant Hipólit de Voltegrà (Barcelona), la madrugada del 1 de mayo de 2023. ... Aquella fecha, el menor volvía de celebrar la victoria del equipo de hockey patines del municipio, el Club Patí Voltregà, cuando el individuo, de 40 años, tras una discusión, le disparó con un revolver. Lo hizo por la espalda, y uno de los tiros le alcanzó en la cabeza, por lo que la víctima falleció poco después, sin que los servicios de emergencias pudieran hacer nada por salvarle la vida.

Tras el ataque, Daniel M. huyó a pie por una zona boscosa del pueblo de la comarca de Osona, de unos 3.500 habitantes. La fuga se saldó unas horas más tarde con su detención, después de que los Mossos d'Esquadra desplegasen a su unidad de élite, el Grupo Especial de Intervención (GEI). Durante el registro de su domicilio, los investigadores localizaron armas y munición para las que no tenía licencia. Entre otros, 46 cartuchos del calibre 22 LR, con el que disparó a la víctima, cuya tenencia está prohibida «excepto para funcionarios habilitados»; recogía la Fiscalía en su escrito de acusación, así como dos carabinas de aire comprimido, y una pistola y un fusil de airsoft.

Noticia Relacionada Los Mossos detienen al sospechoso de matar a tiros a un menor de 15 años en Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) Elena Burés El grupo de élite de la Policía catalana localiza al presunto autor de los disparos, que huyó por una zona boscosa del municipio

Por este motivo, el jurado también lo ha considerado culpable, en este caso por unanimidad, de tenencia ilícita de armas depósito municiones. Ahora será el presidente del tribunal el que tendrá que imponer la pena a Daniel M., para quien el Ministerio público solicita 21 años de prisión. De ellos, 18 por matar a Aleix. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía también solicita que indemnice a la familia de la víctima con 170.000 euros. La acusación particular, por su parte, reclama una condena de 22 años.