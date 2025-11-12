Suscribete a
ABC Premium

El jurado declara culpable al acusado de matar a un menor en Sant Hipòlit de Voltregà

La Fiscalía pide para él 21 años de cárcel. De ellos, 18 por el crimen, y los restantes por tenencia ilícita de armas y depósito de municiones

Los Mossos detienen al sospechoso de matar a tiros a un menor de 15 años en Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona)

Despliegue de la unidad de élite de los Mossos para detener al asesino del menor en Sant Hipòlit, el 1 de mayo de 2023
Despliegue de la unidad de élite de los Mossos para detener al asesino del menor en Sant Hipòlit, el 1 de mayo de 2023 MOSSOS
E. Burés

E. Burés

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Culpable de un delito de homicidio con agravante de superioridad. Es el veredicto del jurado, por mayoría, sobre Daniel M., acusado de matar a Aleix, de 15 años, en Sant Hipólit de Voltegrà (Barcelona), la madrugada del 1 de mayo de 2023. ... Aquella fecha, el menor volvía de celebrar la victoria del equipo de hockey patines del municipio, el Club Patí Voltregà, cuando el individuo, de 40 años, tras una discusión, le disparó con un revolver. Lo hizo por la espalda, y uno de los tiros le alcanzó en la cabeza, por lo que la víctima falleció poco después, sin que los servicios de emergencias pudieran hacer nada por salvarle la vida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app