La Fiscalía pide 21 años de cárcel para el asesino del menor de Sant Hipòlit

Fue sobre las cinco de la madrugada, cuando un menor de 15 años, Aleix , volvía de celebrar la victoria del Club Patí Voltregà y se topó con Daniel M. en la calle Sant Martí de Sant Hipòlit (Barcelona). Después de una pelea, ... tras la victoria del equipo de hockey municipio, el hombre de 40 años, con antecedentes, le disparó en varias ocasiones con un revólver. Lo atacó por la espalda, y uno de los tiros le alcanzó en la cabeza, por lo que la víctima falleció pocos minutos después, sin que los servicios de emergencias pudiesen hacer nada por salvarle la vida.

Tras ello, Daniel M. emprendió una huida a pie por una zona boscosa del municipio de menos de 3.500 habitantes, en la comarca de Osona, hasta que, horas después, un amplio dispositivo de los Mossos d'Esquadra, que incluyó a su unidad de élite, el GEI, se saldó con su detención, el 1 de mayo de 2023. Ahora, el individuo, que entonces tenía 40 años, tendrá que sentarse en el banquillo de la Audiencia de Barcelona, acusado del asesinato del menor, de tenencia ilícita de armas y depósito de municiones. Delitos por los que la Fiscalía le pide 21 años de prisión. De ellos, 18 por matar a Aleix.

Durante el registro en el domicilio del arrestado, la Policía catalana localizó armas y munición para las que no tenía licencia. Entre otros, 46 cartuchos del calibre 22 LR, con el que disparó a la víctima, cuya tenencia está prohibida «excepto para funcionarios habilitados»; así como dos carabinas de aire comprimido, y una pistola y un fusil de airsoft.

Tras pasar a disposición judicial, ingresó en prisión provisional, donde se encuentra desde el 4 de mayo de 2023. Además de la pena de cárcel, el Ministerio público solicita que indemnice a la familia de la víctima con 170.000 euros. Durante el juicio, que comenzará este lunes, testificará un vecino que presenció los hechos desde su domicilio. El tribunal del jurado también podrá escuchar a conocidos del menor y el acusado, así como a la madre del primero, que habló con él por última vez horas antes del suceso. Declararán asimismo con testigos los agentes de los Mossos que participaron en el dispositivo, detención y registro del domicilio de Daniel M.