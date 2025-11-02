Suscribete a
La Fiscalía pide 21 años de cárcel para el asesino del menor de Sant Hipòlit

Daniel M., vecino del pueblo, disparó en la cabeza y por la espalda, a la víctima, Aleix, que tenía 15 años, en mayo de 2023

Exterior de la vivienda del detenido por matar a un menor en Sant Hipòlit (Barcelona), en mayo de 2023
Exterior de la vivienda del detenido por matar a un menor en Sant Hipòlit (Barcelona), en mayo de 2023 EFE
Barcelona

Fue sobre las cinco de la madrugada, cuando un menor de 15 años, Aleix , volvía de celebrar la victoria del Club Patí Voltregà y se topó con Daniel M. en la calle Sant Martí de Sant Hipòlit (Barcelona). Después de una pelea, ... tras la victoria del equipo de hockey municipio, el hombre de 40 años, con antecedentes, le disparó en varias ocasiones con un revólver. Lo atacó por la espalda, y uno de los tiros le alcanzó en la cabeza, por lo que la víctima falleció pocos minutos después, sin que los servicios de emergencias pudiesen hacer nada por salvarle la vida.

