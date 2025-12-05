Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Netflix compra Warner Bros por 72.000 millones de dólares

tribuna abierta

Cataluña: cuando el Gobierno convierte la fiscalidad en un castigo

La Generalitat recauda más que nunca, pero no devuelve ese esfuerzo en forma de mejores servicios públicos. Al contrario: hospitales tensionados, listas de espera interminables, escuelas en barracones…

Juan Fernández
Juan Fernández inés baucells

Juan Fernández

Cataluña vive hoy sumida en un infierno fiscal que no es fruto del azar ni de la necesidad, sino de una opción política calculada: la del socialismo y el independentismo que han encontrado en la presión impositiva su principal herramienta de control. Durante años han ... repetido que el PP trabaja para los ricos, mientras ellos aplicaban un sistema tributario que asfixia a quienes sostienen realmente el país: los emprendedores y las rentas bajas y medias, esas a las que dicen defender.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app