Isabel Vidal: «Vivimos la mejor temporada teatral de la historia»

La presidenta de Adetca y directora de Focus celebra los datos del sector: tres millones de espectadores, más de noventa de recaudación

Récord histórico para los teatros de Barcelona: 3 millones de espectadores y 92 millones de euros de facturación

Isabel Vidal, en el programa 'Converses' de Cope
Isabel Vidal, en el programa 'Converses' de Cope
Sergi Doria

Barcelona

Las cifras del teatro en la temporada 2024-2025 mueven al brindis: más de tres millones de espectadores, noventa y cuatro de recaudación, un millar largo de espectáculos en más de trece mil funciones. «Hemos recuperado al público y superado las cifras de antes de ... la pandemia. Es la mejor temporada teatral de la historia», explicó Isabel Vidal en el programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra.

