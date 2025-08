Illa ataca a Madrid y asegura que «Feijóo no llegará a la Moncloa»

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido este domingo el principio de ordinalidad fiscal en la financiación para Cataluña, es decir que como región aportadora reciba más de la caja común que las que son deficitarias, y a la vez ha acusado duramente, en una entrevista para el diario 'Ara', a la Comunidad de Madrid por propugnar un modelo de acumulación insolidaria de recursos, a pesar de que lo hace dentro de sus competencias autonómicas: «Debemos poner freno a esta competencia desleal y dumping fiscal de Madrid».

«[En Madrid] acumulan, generan mucha prosperidad y en vez de compartirla lo que hacen es una acumulación insolidaria. ¿Y cómo? Con rebajas fiscales, que alteran la competencia» entre territorios, ha señalado sobre la región de la capital de España, pero sin hacer mención al régimen del País Vasco y Navarra, que sí tienen beneficios, y al que aspira a llegar Illa para Cataluña. En este sentido, el presidente de la Generalitat ha sumado a sus críticas, en la entrevista que recoge Ep, el efecto capitalidad que les favorece.

«Quiero que haya una norma mínima básica para evitar que nos hagamos daño», ha asegurado Illa, mientras trata de que el Congreso apruebe, en cumplimiento del pacto de investidura entre el PSC y ERC, unos cambios legislativos para que Cataluña quede fuera del régimen común, recaude todos los impuestos y deje de aportar a la redistribución entre el resto de comunidades en tanto que región considerada rica. Además, ha asegurado que es una trampa bajar los impuestos a quienes más tienen y a la vez recortar políticas públicas, frente a lo cual plantea un modelo de prosperidad compartida, pagando impuestos en proporción a la riqueza y al patrimonio de cada uno. Un modelo que no se aplicaría a las comunidades.

Por otro lado, ha negado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sea un problema en la financiación por ser la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, tal y como han señalado desde sus socios de ERC: cree que «en ella está la solución» y que se lo está tomando muy en serio. Sobre el calendario para una nueva financiación que permita a Cataluña beneficiarse de un sistema como el concierto económico con un cupo, ha dicho que irá lo más rápido que pueda pero no a costa del rigor y la seguridad, y ha defendido que en su año de presidencia «se ha avanzado más en financiación autonómica que en los últimos años».

En este sentido, Illa ha afirmado que está cumpliendo el acuerdo de investidura con ERC y su compromiso sobre la financiación: «Lo haremos y lo haremos bien». Respecto a que el acuerdo de investidura fijaba que el IRPF se recaudara desde 2026 pero será en 2028, ha respondido que no se puede «jugar con esta cuestión ni hacerlo de forma precipitada y que no salga bien». Y ha añadido: «Para hacerlo con solvencia y con rigor, y de acuerdo con los estudios que hemos realizado y con la realidad que nos hemos encontrado, éste es el camino».

Al preguntársele si firmó entonces el acuerdo de investidura en 2024 desconociendo la realidad de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), lo ha negado y ha insistido en ser rápido pero «sin sacrificar solvencia» al conseguir que la Generalitat gestione todos los impuestos. Para él, «es una opción» que este traspaso implique que los trabajadores de la Agencia Tributaria nacional pasen a trabajar a la ATC, pero ha asegurado que, sea como sea, se respetarán las condiciones y derechos laborales de todos. Además, ha considerado de sentido común «ofrecer a aquellas personas que quieran incorporarse a ellos que puedan hacerlo», en referencia a pasar de la agencia nacional a la autonómica.

Por último, el presidente de la Generalitat ha dicho que cumplir la ley de Amnistía es «la primera prioridad» actual del encaje entre Cataluña y el resto de España, y ha deseado que así empiece el próximo curso político. Y ha incluido en ese deseo a su antecesor y líder de Junts, Carles Puigdemont, aunque no aclara si han hablado ni si le verá antes de que lo haga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Cuando me reúna, si me reúno, lo daré a conocer». No es la primera vez que abre la puerta a esa reunión ni que defiende que los jueces están aplicando incorrectamente, desde su punto de vista, la amnistía a quien lideró el 'procés' independentista ilegal en 2017.

Preguntado por la situación de Sánchez, al que ha elogiado permanentemente y se ha mostrado uno de sus más fieles colaboradores, Illa espera que agote la legislatura, defiende que pueda gobernar incluso sin Presupuestos y constata que «muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras lo han hecho». Cree que el Gobierno de Sánchez es el que mejor va a Cataluña y a toda España, y no ve como sucesor al líder del PP: «Feijóo no llegará a la Moncloa».