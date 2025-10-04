Gerona registra el primer caso de dermatosis nodular contagiosa de vacuno en España

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) confirmó ayer, viernes, el primer foco en España de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en una explotación de ganado vacuno en la comarca del Alt Empordà, Gerona, según ha anunciado hoy la Generalitat. Es el primero que se detecta en nuestro país, después de que en Francia ya se hayan notificado 67 focos y en Italia 47, ha detallado el Departamento de Agricultura catalán.

Este sábado, su titular, Òscar Ordeig, ha encabezado el comité de crisis, junto al sector y a los directores de los Servicios Territoriales de Interior y Salud del Govern en Gerona. Ayer, la secretaria general de Agricultura, Cristina Massot, se reunió con los principales representantes del sector agrario para explicarles el alcance de la enfermedad y las medidas de contingencia que se aplicarán a partir de ahora.

Ante esta confirmación y de acuerdo con la normativa europea, el Departament ha activado los protocolos y medidas inmediatas en la explotación afectada y el resto de controles de las zonas en torno al foco confirmado. Esta enfermedad afecta al ganado vacuno y no se transmite a las personas ni por contagio ni a través del consumo de sus productos y derivados: «Se puede continuar consumiendo con total garantía sanitaria la carne y alimentos derivados como la leche o quesos», afirma el Govern.

El contagio es sólo por contacto directo entre animales e indirecto y de forma muy efectiva por moscas, garrapatas y tábanos, que pueden propagar la enfermedad a explotaciones cercanas. Ordeig ha dicho que este sábado se sacrificarán 123 reses de la explotación afectada y se han activado las medidas previstas en el plan de contingencia para erradicar la enfermedad.

El 'conseller' también ha detallado que se han aplicado rápidamente las medidas en la explotación afectada, según el reglamento europeo: el sacrificio de todos los animales afectados y los susceptibles, la destrucción de productos relacionados (como leche, pieles, basuras o pienso), la limpieza, la desinfección de las instalaciones y vehículos de la explotación, y control estricto de entradas y salidas de personas, vehículos y materiales.