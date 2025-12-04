Europa amplía a 91 municipios el veto a la exportación de cerdo pero salva los grandes núcleos de producción

La Comisión Europea (CE) ha ampliado a 91 municipios catalanes la zona infectada por peste porcina africana (PPA) en la provincia de Barcelona, y deja fuera las comarcas de Osona y el Lluçanès, las principales zonas productoras de porcino en la provincia de Barcelona, ... así como la zona de Lérida, donde se concentra más del 60% de la producción. La Generalitat de Cataluña estima que están en riesgo unos 1.000 millones de euros en exportaciones.

La zona que cubren los 91 municipios vetados va más de las áreas de infección (seis kilómetros a la redonda del punto donde se hallaron los primeros jabalíes) y de vigilancia (20 kilómetros) fijados por la Generalitata. En la decisión de ejecución publicada este jueves, la CE detalla que los municipios afectados están ubicados en las comarcas del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme, el Baix Llobregat, la Anoia, el Alt Penedès y el Bages, apunta Ep.

Esta decisión se ha tomado tras la confirmación de los primeros casos de la enfermedad el pasado viernes, que se han elevado a nueve hasta este jueves. Hoy mismo, el consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, aseguraba que «la gran mayoría» de los 50 últimos cuerpos de jabalíes hallados han dado negativo en PPA. El dispositivo de vigilancia y contención, compuesto en gran parte por Agents Rurales, soldados de la UME (150) así como el Seprona de la Guardia Civil está a la espera de las órdenes del Ministerio de Agricultura y de los expertos de la CE para comenzar la caza y captura de todos los animales dentro de la zona de infección. Se estima que en todo el parque de Collserola hay unos 1.000 jabalíes.

Esta delimitación de las poblaciones afectadas permite a las empresas exportadoras de fuera del radio mantener las ventas a países como China, que ha aceptado la regionalización en las exportaciones. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca está en negociaciones para que otros países sigan el ejemplo de China y no cierren las exportaciones de toda España.

Los municipios afectados son los siguientes. En la comarca del Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Rellinars, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses y Viladecavalls.

Los municipios de la región de Vallès Oriental: Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, La Roca del Vallès, Llagosta, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes y Vilanova del Vallès.

Los municipios de la región de Baix Llobregat: Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans y La Palma de Cervelló.

Los municipios de la región de Barcelonès: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet.

Los municipios de la región de Maresme: Alella, Cabrils, El Masnou, Montgat, Òrrius, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana y Vilassar de Dalt.

Los municipios de la región de Alt Penedès: Gelida y Sant Llorenç d'Hortons.

Los municipios de la región de Anoia: Els Hostalets de Pierola y Masquefa.

Los municipios de la región de Bages: Castellbell i el Vilar i Mura. (EN AMPLIACIÓN)