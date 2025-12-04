Suscribete a
Europa amplía a 91 municipios el veto a la exportación de cerdo pero salva los grandes núcleos de producción

La delimitación permitirá a las empresas no incluidas vender en países que aceptan la «regionalización», como es el caso de China

El sector porcino teme un atasco en los mataderos tras la caída histórica de precios y el freno a la exportación

Explotación ganadera en Esàña, en una imagen de archivo
Explotación ganadera en Esàña, en una imagen de archivo

ABC/ À. G.

Barcelona

La Comisión Europea (CE) ha ampliado a 91 municipios catalanes la zona infectada por peste porcina africana (PPA) en la provincia de Barcelona, y deja fuera las comarcas de Osona y el Lluçanès, las principales zonas productoras de porcino en la provincia de Barcelona, ... así como la zona de Lérida, donde se concentra más del 60% de la producción. La Generalitat de Cataluña estima que están en riesgo unos 1.000 millones de euros en exportaciones.

