Bob Dylan, Cat Stevens y Rod Stewart, sin conciertos en Barcelona por las trabas de la Generalitat

A estas alturas, lo normal sería que el Festival Jardines de Pedralbes estuviese descorriendo el telón de su programación y anunciando a bombo y platillo que en verano de 2023 pasarían por Barcelona Bob Dylan, Rod Stewart, Cat Stevens o Blondie, algunos ... de los artistas con los que se había comprometido fecha y actuación. Lo más probable, sin embargo, es que ninguno de ellos pase por la capital catalana.

De hecho, tampoco está demasiado claro que el festival barcelonés pueda celebrar este año su undécima edición. Así lo ha anunciado este jueves la promotora Concert Studio, organizadora del festival, a través de un comunicado en el que denuncian trabas administrativas y lentitud de la Generalitat a la hora de conceder los permisos necesarios para celebrar el festival.

«El festival está en riesgo porque hace 18 meses, desde el 20 de junio de 2021, que está esperando un convenio. Dicho convenio está comprometido por escrito en una carta firmada por la Secretaría General de la Presidència el 29 de mayo de 2019, pero ahora no quieren cumplir este compromiso. Sinceramente, parece que no quieran hacer el festival», ha explicado el director del festival, Martín Pérez.

Concurso público

El problema, de hecho, es el mismo que ya asomó la cabeza el año pasado, cuando, con cartel anunciado y 30.000 entradas vendidas, el festival tuvo que someterse a una proceso de licitación abierto por el Ayuntamiento de Barcelona después de que otra empresa, de identidad desconocida, comunicase su pretensión de utilizar el mismo espacio durante las mismas fechas. El concurso finalmente se resolvió a favor de Concert Studio después de que la otra empresa ni siquiera se presentase, pero de aquellos polvos estos lodos: un año después, la Generalitat, propietaria de los jardines y el palacio de Pedralbes desde el año pasado, aduce que si no hay autorización es porque otra empresa quiera hacer un festival en 2023 y, por tanto, ha de convocarse concurso por tratarse de un espacio público.

«Si no se aceleran estos trámites, Barcelona puede perder un festival que cada edición enamora a 100.000 personas y que además de ser una cita cultural imprescindible para los barceloneses, supone un orgullo para la ciudad. Y, pese a ello, ahora está en peligro», lamentan desde el festival.

En declaraciones a Rac1, Pérez ha explicado que el concurso, que aún no se ha convocado y del que se no se prevé una resolución hasta el mes de abril, hace inviable una programación a la altura de ediciones anteriores. Es más: según ha asegurado a 'La Vanguardia', medio oficial de la cita, de celebrarse el festival deberá nutrirse de artistas locales y nacionales, y dar prescindir de nombres casi cerrados como Sting, The Corrs, Madness, Norah Jones y Earth Wind & Fire.

«La resolución por parte de la Administración a dos meses vista impide por completo la realización de cualquier tipo de evento de semejante magnitud y relevancia. La contratación de artistas y proveedores, así como la activación de patrocinios, campaña de comunicación y venta de entradas, exige una antelación rigurosa que asegure el buen hacer del evento», defiende Concert Studio en su comunicado.

Martín Pérez ya explicó el año pasado contaba con el «compromiso» firmado de la Generalitat para prorrogar el convenio durante un mínimo de cinco años. «No tengo ninguna duda de que cumplirán. La Generalitat cumple sus compromisos», dijo entonces. Con todo, los cambios producidos en el seno del ejecutivo desde entonces parecen haber convertido aquel compromiso en papel mojado.