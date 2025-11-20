Suscribete a
Detenido el rapero Morad por saltarse la orden de alejamiento de su padrastro

La defensa del cantante explica que el hombre lo denunció por amenazas después de que éste le recriminase haber agredido a su madre

Morad ingresa en prisión para cumplir una condena de seis meses por conducción temeraria

El cantante Morad, en una imagen de archivo
El cantante Morad, en una imagen de archivo V. RODRÍGUEZ

E. B.

Barcelona

La Guardia Urbana de Hospitalet ha detenido al rapero Morad por saltarse la orden de alejamiento que tenía de su padrastro. Según ha avanzado 'El Periódico' y ha confirmado a ABC su abogado, ahora se encuentra a la espera de ... pasar a disposición judicial. Según el letrado, el cantante no tiene buena relación con él, tras haberle recriminado haber agredido a su madre, pero la detención ha producido porque Morad aparcó el coche donde el individuo tiene una habitación alquilada.

