Detenido el rapero Morad por saltarse la orden de alejamiento de su padrastro

La Guardia Urbana de Hospitalet ha detenido al rapero Morad por saltarse la orden de alejamiento que tenía de su padrastro. Según ha avanzado 'El Periódico' y ha confirmado a ABC su abogado, ahora se encuentra a la espera de ... pasar a disposición judicial. Según el letrado, el cantante no tiene buena relación con él, tras haberle recriminado haber agredido a su madre, pero la detención ha producido porque Morad aparcó el coche donde el individuo tiene una habitación alquilada.

Su defensa indica que el rapero «no tenía idea» de que era así, porque no era su domicilio habitual. Fue así como, al llamar el padrastro a la Urbana al ver el vehículo, quedó detenido. Será en las próximas horas cuando el juzgado decidirá si lo deja en libertad o decreta alguna otra medida tras lo ocurrido, por incumplir la orden de alejamiento que tenía impuesta, de 500 metros.

No es la primera vez que el rapero tiene un frente judicial abierto. Cabe recordar que, en octubre de 2024, fue otro juzgado, Instrucción 4 de Hospitalet, decretó el sobreseimiento provisional de una causa contra Morad por incitación a desórdenes públicos, al considerar que no cometió ningún delito y acabó así con la prohibición de volver a su barrio, La Florida, en Hospitalet. La cautelar que le fue impuesta dos años antes, después de que los Mossos lo detuviesen, acusado de alentar a quemar contenedores, durante la grabación de un videoclip.

Noticia Relacionada El juez acaba con el 'destierro' de Morad de su barrio de Hospitalet Elena Burés El rapero no podía entrar en La Florida desde octubre de 2022, por una investigación sobre incitación a desórdenes, que ahora descarta la Justicia

Además, en abril del año pasado, ingresó en prisión, de forma voluntaria, tras una condena de seis meses por delitos de tráfico, después de haber sido denunciado y juzgado, en 2022, por conducción temeraria. En este caso, la Policía detectó su coche, con otros tres pasajeros, mientras circulaba «a gran velocidad» por Hospitalet. Según la denuncia, pese a los requerimientos de los agentes, se dio a la fuga, sin provocar incidentes, pero poniendo en riesgo a otros vehículos.