El operador aéreo Avincis inicia operaciones de búsqueda y rescate en Cataluña

Avincis, el mayor operador de servicios aéreos de emergencia en España y Europa, ha reforzado su presencia en Cataluña con el despliegue de un helicóptero Airbus H145 para misiones de búsqueda y rescate (SAR) y de lucha contra incendios forestales. Con esta incorporación, la compañía amplía su cobertura en un mercado clave, donde ya opera en 13 de las 17 comunidades autónomas del país. La aeronave tiene su base en el Aeropuerto de Sabadell y se integra en el hangar del Servicio de Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

El helicóptero está equipado con grúa, sistemas médicos y de rescate, y contará con pilotos de Avincis que trabajarán junto a un equipo de la Generalitat formado por dos bomberos rescatadores de la unidad GRAE, un operador de vuelo y un médico. Su función será multimisión: desde la localización y rescate en zonas de difícil acceso hasta labores de vigilancia y coordinación en incendios forestales, así como otras misiones de protección civil.

Se trata de la primera vez que un H145 se utiliza en misiones SAR terrestres en Cataluña, lo que supone un hito operativo para la región. Reconocido por su versatilidad y capacidad para operar en condiciones exigentes, este modelo se convierte en una herramienta esencial para afrontar emergencias de alto riesgo. La compañía subraya que este paso refuerza su compromiso histórico con la seguridad y la protección de las personas.

Avincis acumula una sólida trayectoria en España, donde desde 2022 ha realizado más de 31.000 misiones y opera con una flota de unas 120 aeronaves y un equipo cercano a los 1.200 profesionales. Su director general en España y Portugal, Rubén García Medina, destacó que «la confianza de las administraciones en sus servicios es reflejo de la fiabilidad de sus equipos y de su capacidad multimisión», al tiempo que expresó el orgullo de la compañía por apoyar a los servicios de emergencia de Cataluña en un momento clave.