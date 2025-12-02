Los vinos 'Sierra de la Culebra' dan un paso clave para su futura denominación de origen

La Diputación de Zamora y la Asociación de Viñas y Vinos de la Sierra de la Culebra presentaron ayer los vinos de la futura Denominación de Origen 'Sierra de la Culebra'. «Estos vinos no solo reflejan la calidad y la tradición de nuestra ... tierra, sino que también son un proyecto de desarrollo rural que genera empleo y asienta población», aseguró el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

«Hoy damos un paso importante para situar a la Sierra de la Culebra donde merece estar en el mapa vitivinícola de España. Estos vinos tienen historia, identidad y representan la forma de trabajar de generaciones enteras de familias que han cuidado estas viñas centenarias», añadió.

Javier Faúndez hizo estas declaraciones en el Hotel NH 'Palacio del Duero', en la capital zamorana, durante la presentación de los vinos. El acto contó también con la presencia de la directiva de la Asociación de Viñas y Vinos de la Sierra de la Culebra, incluido su presidente, Rubén Gago, el periodista especializado Javier Pérez y público especializado en enología, restauración y hostelería, además de representantes de instituciones y entidades públicas y privadas.

«La Institución provincial está colaborando estrechamente con la Asociación de Viñas y Vinos de la Sierra de la Culebra y sufragando los estudios técnicos necesarios para completar la documentación de la futura Denominación de Origen. Nuestro objetivo es agilizar al máximo el proceso y dotarlo de todas las garantías», aseguró Faúndez Domínguez. «Este proyecto demuestra cómo desde lo local se puede generar desarrollo, empleo y oportunidades», rubricó.

La Asociación de Vinos y Viñas de la Sierra de la Culebra está integrada por ocho pequeños bodegueros que elaboran vinos de calidad en este entorno natural singular. Su producción se basa en uvas procedentes de pequeños viñedos tradicionales y el colectivo trabaja, además, en la recuperación de antiguas superficies vitícolas con el objetivo de generar riqueza, empleo y dinamismo económico en el mundo rural.

Por su parte, Rubén Gago consideró que «todo esto va a servir para que, por fin, se reconozca el trabajo que las bodegas vienen desarrollando durante lustros y sus vinos sean apreciados y valorados como se merecen».

El periodista Javier Pérez valoró «muy positivamente» las «señas de identidad» que suponen estas bodegas en el mapa vitivinícola zamorano.

Las bodegas de la Asociación ofrecieron una cata dirigida de sus vinos, caracterizados por la longevidad de sus viñas, ya que el 97 por ciento tiene más de 50 años y el 62 por ciento supera los 80 años. Las variedades mayoritarias, que representan el 98 por ciento del viñedo, son Tempranillo, Mencía, Palomino, Garnacha, Bruñal y Doña Blanca.

Vinos de la Sierra de la Culebra agrupa los producidos en el área de influencia de la Sierra de la Culebra (Zamora), justo en la frontera con Portugal, e incluye parcialmente las comarcas de Sanabria, La Carballeda, Aliste, Tábara y Alba.