Los vinos 'Sierra de la Culebra' dan un paso clave para su futura denominación de origen

La Diputación de Zamora y la Asociación de Viñas y Vinos de la Sierra de la Culebra defienden durante su presentación que estos caldos tienen «historia e identidad«

ICAL

ABC

Zamora

La Diputación de Zamora y la Asociación de Viñas y Vinos de la Sierra de la Culebra presentaron ayer los vinos de la futura Denominación de Origen 'Sierra de la Culebra'. «Estos vinos no solo reflejan la calidad y la tradición de nuestra ... tierra, sino que también son un proyecto de desarrollo rural que genera empleo y asienta población», aseguró el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

