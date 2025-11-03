El 54% de los fuegos de 2025 en Castilla y León han sido intencionados y abrasado cerca de 38.000 hectáreas

En Berlanga del Bierzo (León) o en Cuevas del Valle (Ávila) las llamas no comenzaron a propagarse ni por el impacto de un rayo -origen de buena parte de los grades fuegos de este verano de tormentas secas- y ni siquiera por una negligencia o ... de forma accidental. La mano de alguien -ésa que suele estar detrás de casi nueve de cada diez focos- prendió de forma premeditada. En esos casos, los autores de la tragedia sí fueron 'cazados'. Pero no han sido los únicos. Los pirómanos han sido los causantes de más de la mitad de los incendios forestales declarados en Castilla y León en lo que va de año y cuyo origen ya ha sido esclarecido.

Según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en su página web, hasta acabar octubre se habían declarado en la Comunidad 1.173 incendios, de los que en ya se ha esclarecido que 631 fueron intencionados, esto es, casi del 54 por ciento del total.

Aunque esta causa existe en todas las provincias, hay una en la que sobresale: León, en la que más ha consumido el fuego. De los 296 contabilizados, 194 tuvieron detrás la mano humana de manera premeditada. Supone que en uno de cada tres veces -65,5 por ciento- las llamas arrancaron porque alguien quiso.

Destaca igualmente Zamora, la otra provincia más afectada: 69 de los 135 (51,1 por ciento). Les siguen en proporción Palencia, con 67 de 145 (46,2 por ciento), y Salamanca, también con más de cuatro de cada diez debidos a este origen (64 de 153).

Y en Ávila, donde ya en julio se declararon los primeros grandes incendios del verano habían saltado las alertas por la actividad incendiaria. No en vano, los cuatro grandes -se consideran así a los que afectan a más de 500 hectáreas- fueron intencionados. En total, 36 de 93. Y en Burgos y Valladolid, más de un tercio también tuvieron origen premeditado: 48 de 128 y 33 de 90, respectivamente. Incluso en Soria, el territorio donde menos han saltado las llamas también hay quien las enciende a posta, provocando casi una cuarta parte de los 47 incendios forestales declarados. En Segovia, algo menos de un quinto (17 de 86).

Siete de los grandes

De la veintena larga de grandes incendios declarados este año, siete fueron provocados por una mano pirómana. Y su propagación se llevaba por delante cerca de 38.000 hectáreas de masa forestal, lo que supone que los incendios intencionados han sido los causantes de casi una tercera parte de la superficie carbonizada. Entre esos grandes incendios fruto de la mano incendiaria, el mayor: el que arrancó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) el 10 de agosto y se adentró el 12 en al provincia de León por Castrocalbón pulverizando casi 24.500 hectáreas de superficie forestal y cerca de 8.300 no forestales -cerca de 32.700 en total-..