Pena de 30 años de cárcel para dos hermanos por agresión sexual a una joven a la que dejaron atada en un gallinero

Agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia a intimidación y en circunstancias denigrantes y vejatorias, contra la integridad moral, detención ilegal, robo con violencia, estafa continuada y conducción sin permiso, negativa a someterse a las prueba de detección de alcohol. Son los ... delitos cometidos y por los que han sido condenados a un total de 30 años de prisión dos hermanos de origen paraguayo por uno hechos ocurridos en marzo de 2024 en la localidad palentina de Autilla del Pino, donde agredieron sexualmente a una mujer, la robaron y dejaron atada en un gallinero, antes de irse de clubes de alterne.

La Audiencia Provincial de Palencia considera probado que los dos jóvenes -en prisión provisional desde entonces y sobre los que pesan también sendas condenas por malos tratos en el ámbito familiar- son autores de una sucesión de hechos delictivos que arrancaron después de que uno de ellos entablara una relación con la víctima a través de una red social en febrero de 2024.

Días después de conocerse de manera virtual, quedaron «para conocerse en persona» y ahí empezó el calvario de la joven, que si bien accedió a mantener relaciones sexuales se opuso a que fueran sin protección. Él no aceptó y la penetró por vía vaginal esa noche «venciendo mediante el emplo de la fuerza física la residencia que inicialmente ofreció la mujer». Por el «temor» que le provocaba ni se atrevió a salir de la habitación de la casa en el pueblo de Palencia, y a la mañana el joven«le obligó nuevamente a mantener relaciones sexuales sin protección». No contento, llamó a su hermano y le mostró por teléfono a la chica a la que «sometió por el temor generado» a estar semidesnuda y hacer posturas sexuales.

De ahí, a reclamarle el envió de varias cantidades de dinero por la aplicación Bizum. Primero, 50 euros cuchillo en mano y propinándole varias bofetadas. Y cuando llegó el hermano, más dinero. En total, 850 euros.

Despojaron a la mujer de su ropa, la llevaron a un gallinero anexo a la casa en Autilla del Pino, la ataron y amordazaron, «diciéndole que iba a saber lo que era un secuestro exprés», recoge el fallo en los hechos probados. Usaron hasta un motosierra, con el que realizaron varios cortes en el sillón junto a su cuerpo y allí dejaron a la víctima, atada de pies y manos con cuerda.

Se fueron. Ella logró escapar, salir de la vivienda y pedir ayuda en una residencia de ancianos próxima, desde la que avisaron a la Guardia Civil.

Los dos ahora condenados -entonces de 22 y 27 años- estaban de clubes de alterne en Palencia capital, donde llegaron en un taxi que no pagaron. Del primer local se fueron a otro, también sin abonar la carrera. Y al salir, se apoderaron de un coche que estaba aparcado tras fracturar una ventana. Lo consiguieron poner en marcha. Sin permiso de conducir, tuvieron un accidente. Ni permiso de circulación y intención de someterse a las pruebas de alcoholemia.

Arrestados por estos hechos, después se descubrió que los hermanos estaban también detrás de una agresión sexual y retención ilegal, por las que ahora han sido condenados.

Para el que había quedado con la chica, una pena total de 18 años de prisión. Para el hermano, doce. Ambos absueltos de atentado contra los agentes.

Sobre el primero pesa una pena de ocho años por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia e intimidación; dieciocho mese por atender contra la integridad moral de la víctima; cinco años más de cárcel por otro delito de detención ilegal; tres años y seis meses por robo con violencia e intimidación con uso de medio peligroso y otros seis meses por negarse a someterse a la prueba de detección de alcohol en sangre. Además de multas por delito leve continuado de estafa, conducción sin permiso y robo de uso de vehículo a motor.

Al hermano, tres años y seis meses por agresión sexual en circunstancias denigrantes y vejatorias; cinco de cárcel por detención ilegal y tres años y seis meses por robo con violencia intimidación con uso de medio peligroso, así como multas por estafa y robo de coche.