Pena de 30 años de cárcel para dos hermanos por agresión sexual a una joven a la que dejaron atada en un gallinero

Amenazaron a la víctima con un motosierra, se marcharon de la casa en Autilla del Pino (Palencia) y fueron detenidos tras sufrir un accidente con coche robado al salir de un club de alterne

Uno de los jóvenes, en el momento de ser detenido en 2024
Isabel Jimeno

Valladolid

Agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia a intimidación y en circunstancias denigrantes y vejatorias, contra la integridad moral, detención ilegal, robo con violencia, estafa continuada y conducción sin permiso, negativa a someterse a las prueba de detección de alcohol. Son los ... delitos cometidos y por los que han sido condenados a un total de 30 años de prisión dos hermanos de origen paraguayo por uno hechos ocurridos en marzo de 2024 en la localidad palentina de Autilla del Pino, donde agredieron sexualmente a una mujer, la robaron y dejaron atada en un gallinero, antes de irse de clubes de alterne.

