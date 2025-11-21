Una de las condenadas por matar a Isabel Carrasco logra su primer permiso penitenciario once años después

Triana Martínez, condenada por el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, ha obtenido por primera vez la validación de un permiso penitenciario por parte del juzgado de vigilancia penitenciaria, tras años de negativas y controversia sobre su progresión penitenciaria, ... según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y recogido Ep. Cumple condena, Montserrat González, junto a su madre en el Centro Penitenciario de Asturias.

Triana Martínez cumple una condena de 20 años como cooperadora necesaria en el asesinato de Isabel Carrasco, ocurrido el 12 de mayo de 2014 en León. La víctima era entonces presidenta de la Diputación Provincial y líder del PP en la provincia.

Según los hechos probados, el crimen fue planificado por Triana y su madre, Montserrat González, como represalia tras el despido de la hija en la Diputación, acentuando así la motivación de venganza.

Desde 2019, cuando Triana cumplió la cuarta parte de su condena, ha solicitado reiteradamente permisos de salida ordinarios: hasta 27 solicitudes fueron denegadas sucesivamente por el juzgado. La Fiscalía se opuso en casi todos los casos, argumentando gravedad del delito y persistencia de riesgos penitenciarios.