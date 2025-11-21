Suscribete a
Una de las condenadas por matar a Isabel Carrasco logra su primer permiso penitenciario once años después

Triana Martínez cumple una pena 20 años como cooperadora necesaria del crimen de Isabel Carrasco junto a su madre, Montserrat González, ocurrido el 12 de mayo de 2014 en León

Triana Martínez y Montserrat González, durante el juicio celebrado en 2016 en León
Triana Martínez, condenada por el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, ha obtenido por primera vez la validación de un permiso penitenciario por parte del juzgado de vigilancia penitenciaria, tras años de negativas y controversia sobre su progresión penitenciaria, ... según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y recogido Ep. Cumple condena, Montserrat González, junto a su madre en el Centro Penitenciario de Asturias.

