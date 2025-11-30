Suscribete a
Mañueco asegura que el «sanchismo está podrido» y reclama la convocatoria de elecciones generales

Feijóo congrega a miles de personas en Madrid para exigir elecciones: «El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno»

Mañueco asiste, junto a los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, a la concentración convocada por el Partido Popular para pedir al adelanto electoral en España
Madrid

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró en la mañana de este domingo en Madrid que el Gobierno no tiene ningún proyecto y reclamó a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones. «El sanchismo está podrido ... desde la raíz y lo único que busca es la forma de mantenerse en el poder y de resistir en la Moncloa», afirmó.

