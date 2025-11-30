Suscribete a
Feijóo congrega a miles de personas en Madrid para exigir elecciones: «El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno»

El líder del PP apela directamente a Vox, al que pide no equivocarse de adversario y también dejarse de pinzas

Los populares aseguran haber reunido en 48 horas a 80.000 personas en la capital al grito de «Pedro Sánchez, a prisión». Una cifra que Delegación del Gobierno rebaja a la mitad

Imagen: Tania Sieira
Patricia Romero

Patricia Romero

Alberto Núñez Feijóo ha logrado este domingo por la mañana reunir, con tan sólo 48 horas de antelación y según cifras de la organización, a 80.000 personas en el Templo de Debod de la capital para volver a pedir elecciones al Gobierno de Pedro ... Sánchez. «El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir de las instituciones», ha exigido el líder del Partido Popular, al que la multitud ha vitoreado al grito de «presidente» en más de una ocasión durante su intervención. «Ni un día más de abuso, mentiras, impunidad y corrupción. Ya basta. Que se vayan y convoquen elecciones para que la gente pueda hablar», ha dicho.

