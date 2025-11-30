Feijóo congrega a miles de personas en Madrid para exigir elecciones: «El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno»

Alberto Núñez Feijóo ha logrado este domingo por la mañana reunir, con tan sólo 48 horas de antelación y según cifras de la organización, a 80.000 personas en el Templo de Debod de la capital para volver a pedir elecciones al Gobierno de Pedro ... Sánchez. «El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir de las instituciones», ha exigido el líder del Partido Popular, al que la multitud ha vitoreado al grito de «presidente» en más de una ocasión durante su intervención. «Ni un día más de abuso, mentiras, impunidad y corrupción. Ya basta. Que se vayan y convoquen elecciones para que la gente pueda hablar», ha dicho.

La de este domingo era una concentración «sin siglas», ha querido aclarar Feijóo, quien, frente a un Ejecutivo que «no tiene decencia, verdad, proyecto, presupuestos ni mayoría en la calle y las instituciones», pide que los españoles puedan acudir a las urnas. «¿Hay algo más democrático que pedir elecciones? Si le tiene miedo a la calle, a la verdad, es sus problema», sentencia el presidente de los populares, que, precisamente, por ser la de este domingo una protesta «sin siglas», ha querido dirigirse a todos los partidos políticos con representación institucional. Empezando por el PSOE y acabando por referirse al suyo propio, al PP, al que ha prometido «no parar hasta conseguir los votos para cambiar al Gobierno».

Una de las alusiones más esperadas era a Vox. A los de Santiago Abascal se ha dirigido para pedirles que no se equivoquen «ni de objetivo, ni de prioridad, ni de adversario». Porque él, ha dicho, no lo hace: «Déjense de pinzas y no cometan los errores que han cometido hace dos años. Yo no me voy a equivocar de adversario. El mío, es el presidente Pedro Sánchez», ha sentenciado.

