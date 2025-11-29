Feijóo asegura que Mañueco «ha sido capaz de navegar en las aguas más turbulentas de la historia autonómica»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, puso el colofón al II Foro de Grandes Ciudades que durante dos días se ha celebrado en Burgos. Y lo hizo, además de en clave nacional -con el llamamiento a la concentración que hoy tendrá lugar en Madrid- ... con la mirada puesta ya en las elecciones autonómicas que se celebrarán, en principio, el 15 de marzo. Para esa cita, dejó claro un mensaje con el que empujar a los suyos. «En Castilla y León veo muchas papeletas, pero sólo dos opciones: un gobierno estable del Partido Popular o el bloqueo de Castilla y León. No hay más, lo habéis vivido en los últimos años». Incluso, aclaró que ese Ejecutivo «sólido» sería «como los de Juan Vicente Herrera», el anterior presidente de la Junta, que se encontraba en el auditorio y al que dedicó palabras de halago como ejemplo de «otra forma de entender la política y de gobernar», en este caso como «la persona más humilde y más coherente, que se ha ido sin hacer ruido». Alabanzas que también hizo de Juan Carlos Aparicio como «el excelente alcalde» que fue de Burgos.

Ya en la coyuntura actual, destacó que «Alfonso Fernández Mañueco ha sido capaz de navegar en las aguas más turbulentas de la historia de la política autonómica». «Ha sido capaz de llegar a puerto a pesar de todas las dificultades y palos en las ruedas que le han puesto», añadió. e ironizó con el hecho de que «es curioso que yo critique a Sánchez y que Sánchez y Vox me critiquen a mí».

El presidente del PP, que, como reconoció, «llevaba la lección bien aprendida» para su intervención, defendió el proyecto de presupuestos de 2026 de la Junta que la pasada semana fue tumbado por la oposición en las Cortes autonómicas: «He visto el presupuesto de Castilla León que sube el 8%, acredita un incremento de la inversión real de un 20%, consolida un hospital en Aranda de Duero sin dejar de invertir en el hospital de Burgos...», enumeró, para concluir que «hemos visto que está bloqueado».

Tren directo

Y pisando suelo burgalés y con los deberes hechos, no podía faltar en su discurso una de las principales reivindicaciones de esta tierra, como es el tren directo Madrid-Aranda-Burgos para reclamar que «hay que desbloquear» su reapertura, si bien, en este caso, el único que lo puede hacer posible es el Ministerio. Para Feijóo, que bromeó con que «¡ay de aquel que se oponga a ello!», señaló que este tren es necesario «para seguir produciendo y que las empresas sean competitivas, para que desde el sur, desde Algeciras, hasta el norte, puedan fluir las mercancías y los productos industriales, no de Burgos, no de Castilla y León, sino también del conjunto de España». Concluyó asegurando que «esta no es una decisión localista, no es un proyecto provincial, ni siquiera es un proyecto autonómico. Es la vertebración de un país».

También el presidente de la Junta se refirió en su intervención a la próxima cita con las urnas a la que se convocará a los castellano y leoneses, unas elecciones que «no van a ir de tuits agresivos, ni de enfrentamientos o insultos. Van a ir de lo que importa a los ciudadanos». Por ello, afirmó que «no nos vamos a dejar arrastrar por discursos que no tienen nada que ver con la realidad, porque creemos en la buena política que huye del ruido, de los muros, está centrada en gestionar y se aleja de radicalismos».

Para Alfonso Fernández Mañueco, «la historia no la escriben ni quienes gritan más fuerte ni viven de señalar a los demás, sino quienes construyen y creen en esta tierra mientras otros destruyen». Por último, anunció que «mañana (por hoy) todos estaremos en Madrid, representando a Castilla y León, para decir a Sánchez que su proceso dañino ha fracasado, que se vaya de Moncloa y que convoque elecciones».