Suscribete a
ABC Premium

Feijóo asegura que Mañueco «ha sido capaz de navegar en las aguas más turbulentas de la historia autonómica»

El líder popular avisa durante el Foro de Grandes Ciudades celebrado en Burgos que «sólo» dos opciones: «Gobierno estable del PP o bloqueo»

Feijóo dice que quiere ser presidente en las urnas y no en una moción de censura

Feijóo interviene junto a Fernández Mañueco en el II Foro Grandes Ciudades
Feijóo interviene junto a Fernández Mañueco en el II Foro Grandes Ciudades ICAL
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, puso el colofón al II Foro de Grandes Ciudades que durante dos días se ha celebrado en Burgos. Y lo hizo, además de en clave nacional -con el llamamiento a la concentración que hoy tendrá lugar en Madrid- ... con la mirada puesta ya en las elecciones autonómicas que se celebrarán, en principio, el 15 de marzo. Para esa cita, dejó claro un mensaje con el que empujar a los suyos. «En Castilla y León veo muchas papeletas, pero sólo dos opciones: un gobierno estable del Partido Popular o el bloqueo de Castilla y León. No hay más, lo habéis vivido en los últimos años». Incluso, aclaró que ese Ejecutivo «sólido» sería «como los de Juan Vicente Herrera», el anterior presidente de la Junta, que se encontraba en el auditorio y al que dedicó palabras de halago como ejemplo de «otra forma de entender la política y de gobernar», en este caso como «la persona más humilde y más coherente, que se ha ido sin hacer ruido». Alabanzas que también hizo de Juan Carlos Aparicio como «el excelente alcalde» que fue de Burgos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app