VÍA PULCHRITUDINIS

Golpeando a Delibes

El problema no es golpear la estatua de un genio de la literatura sino la indolencia de aquellos que deberían educar a unos niños

La voz silenciosa

Estatua del escritor Miguel Delibes junto al Campo Grande, en Valladolid Fernando Blanco
David Frontela

David Frontela

Desde la distancia sólo se distinguía a unos padres con dos niños que rondaban los diez años y un bebé en un carrito junto a la estatua de don Miguel Delibes a las puertas del Campo Grande de Valladolid. Conforme te acercabas la escena prometía ... y el quinteto parecía en disposición de hacerse una foto junto al icono del gran maestro de la literatura. Ya a la altura de la familia, la cosa cambiaba y lo que la imaginación había convertido en una imagen idílica de unos padres apasionados de 'El Hereje' haciéndose una foto con sus hijos se transmutaba en la dolorosa realidad. Los dos chiquitos brincaban sin consuelo alrededor del bronce de la estatua propinando collejas y patadas a don Miguel mientras los padres, efectivamente, se hacían un selfie pero con un quiosco de helados como fondo.

