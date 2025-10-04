Los manuales de periodismo citaban entre las funciones de los medios de comunicación las de informar, formar y entretener. Periódicos, radios o televisiones ahora compiten por ejercer aquellas encomiendas con nuevos compañeros de viaje. Muchos de esos nuevos compañeros han pervertido aquellos ideales esenciales para ... cualquier sociedad democrática. Y es que nadie debiera olvidar que los medios de comunicación son imprescindibles en tanto son un servicio público aunque estén en manos privadas. Servicio público porque su esencia se ancla en la sociedad a la que se deben y que será la que juzgue su credibilidad mientras garantiza o destruye su viabilidad empresarial sin importar su línea editorial. Servicio público también porque cualquier democracia se sabe huérfana sin su fiscalización y sin su capacidad para dar voz a aquellos que no la tienen.

Siempre será más noticiable que un hombre muerda a un perro que lo contrario. Ese principio incuestionable se torna ahora en controvertible y en un reto para los medios. No es que haya que dejar de informar sobre lo extraordinario pero como servicio público que somos es necesario que junto a la competencia de informar recordemos la de formar. Una sociedad que se conoce a si misma a través de la pantalla de un teléfono necesita que alguien le recuerde que el mundo va más allá de las seis pulgadas de cristal liquido que sostenemos en la palma de la mano. Por eso es esencial que los medios y los periodistas levantemos la mirada de nuestros teléfonos para ver el mundo y así poder informar de verdad, poco importa si en un pliego de papel o a través de las redes sociales.

Gracias al periodismo se multiplicaron voces que nos regalaron derechos civiles, dieron forma a la denuncia social y hasta permitieron que la insoportable voz de Greta Thunberg se convirtiera en un grito por el medio ambiente. El reto actual no es sólo dar voz a las causas justas sino contar lo que de verdad somos. Ese papel antes lo jugaba la vida misma, la familia o la escuela y no necesitábamos de medios para conocer lo que nos rodeaba y hasta cómo éramos nosotros mismos. Hoy los periodistas hemos de seguir informando y tenemos que hacerlo sobre lo que cada vez se parece más a aquel que mordía al perro y que ahora es esa inmensa mayoría silenciosa a la que a algunos tanto les interesa que continúe callada. Los mayores, los tranquilos, las madres… todos ellos merecen hoy la atención de medios y periodistas. No ha de renunciarse a dar voz al que no la tiene pero no es de recibo investir de mayoría social al que grita. Si los periodistas de hoy no damos voz al silencio será tan grave como renunciar a contar lo del paisano que iba mordiendo perros por la calle.