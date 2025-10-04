Suscribete a
La voz silenciosa

Es esencial que los medios y los periodistas levantemos la mirada de nuestros teléfonos para ver el mundo

David Frontela

Valladolid

Los manuales de periodismo citaban entre las funciones de los medios de comunicación las de informar, formar y entretener. Periódicos, radios o televisiones ahora compiten por ejercer aquellas encomiendas con nuevos compañeros de viaje. Muchos de esos nuevos compañeros han pervertido aquellos ideales esenciales para ... cualquier sociedad democrática. Y es que nadie debiera olvidar que los medios de comunicación son imprescindibles en tanto son un servicio público aunque estén en manos privadas. Servicio público porque su esencia se ancla en la sociedad a la que se deben y que será la que juzgue su credibilidad mientras garantiza o destruye su viabilidad empresarial sin importar su línea editorial. Servicio público también porque cualquier democracia se sabe huérfana sin su fiscalización y sin su capacidad para dar voz a aquellos que no la tienen.

