Ciudad Rodrigo, pendiente de poder celebrar la feria de San Andrés, ya aplazada a diciembre

En Ciudad Rodrigo no pierden la esperanza de que el 30 de noviembre se levanten las medidas que prohíben hasta esa fecha la celebración de ferias ganaderas. Justo el día de San Andrés, el marcado en el calendario de esta ... localidad salmantina para una de sus cuatro citas ganaderas a lo largo del año. La han aplazado, con vistas a que tenga lugar entre el 10 y 12 de diciembre.

Si a finales de mes decaen las restricciones, seguirán adelante «con normalidad», de lo contrario, «suspenderemos», reconoce Yoana Veloso, delegada de Ferias Ganaderas del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, quien no pierde la esperanza: «Nuestra intención es seguir».

Y es que han hablado con el sector y están de acuerdo, pues «muchos ganaderos están contando con la feria», ya que «es muy buena fecha para vender ganado». Y no sólo son las transacciones que se cierran allí, sino los contactos. El año pasado se citaron más de cien animales, «incluso de fuera de Castilla y León», señala Veloso desde una comarca ganadera como Ciudad Rodrigo.

Noticia Relacionada El tirón de lo ecológico multiplica casi por diez las hectáreas en veinte años D. C. L. Castilla y León ha pasado de no llegar a las 15.000 a superar las 136.000, un 825% más

«A nivel económico es bastante el movimiento», tanto del sector como de turistas que también se acercan esos días para sumarse a un certamen en el que se trabaja «todo el año», aunque es en los últimos días cuando se intensifican los preparativos. «Tiene una logística muy grande», recalca. De ahí que la fecha propuesta se a partir del 10 de diciembre, conscientes de que otras citas «no han tenido la misma suerte» de ese posible margen en el calendario.

Lo que sí se mantiene el día 30 es la lonja de porcino, que se celebrará en el Ayuntamiento –ahí no hay animales vivos–, pero es «importante» porque marca la primera cotización de la temporada del ibérico de bellota.