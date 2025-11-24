Ciudad Rodrigo, pendiente de poder celebrar la feria de San Andrés, ya aplazada a diciembre

Si a finales de mes decaen las restricciones, seguirán adelante «con normalidad», de lo contrario, «suspenderemos», reconoce Yoana Veloso, delegada de Ferias Ganaderas del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, quien no pierde la esperanza: «Nuestra intención es seguir».
Y es que han hablado con el sector y están de acuerdo, pues «muchos ganaderos están contando con la feria», ya que «es muy buena fecha para vender ganado». Y no sólo son las transacciones que se cierran allí, sino los contactos. El año pasado se citaron más de cien animales, «incluso de fuera de Castilla y León», señala Veloso desde una comarca ganadera como Ciudad Rodrigo.
«A nivel económico es bastante el movimiento», tanto del sector como de turistas que también se acercan esos días para sumarse a un certamen en el que se trabaja «todo el año», aunque es en los últimos días cuando se intensifican los preparativos. «Tiene una logística muy grande», recalca. De ahí que la fecha propuesta se a partir del 10 de diciembre, conscientes de que otras citas «no han tenido la misma suerte» de ese posible margen en el calendario.
Lo que sí se mantiene el día 30 es la lonja de porcino, que se celebrará en el Ayuntamiento –ahí no hay animales vivos–, pero es «importante» porque marca la primera cotización de la temporada del ibérico de bellota.
