Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este lunes 24 de noviembre

Ciudad Rodrigo, pendiente de poder celebrar la feria de San Andrés, ya aplazada a diciembre

El Ayuntamiento de la localidad salmantina ha propuesto que tenga lugar entre el 10 y 12 de diciembre: «Muchos ganaderos están contando con ella»

Castilla y León extiende la suspensión de las ferias ganaderas hasta el 30 de noviembre para prevenir la dermatosis nodular

Feria de ganado de San Andrés, en Ciudad Rodrigo (Salamanca) en la edición del año pasado
Feria de ganado de San Andrés, en Ciudad Rodrigo (Salamanca) en la edición del año pasado ABC
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En Ciudad Rodrigo no pierden la esperanza de que el 30 de noviembre se levanten las medidas que prohíben hasta esa fecha la celebración de ferias ganaderas. Justo el día de San Andrés, el marcado en el calendario de esta ... localidad salmantina para una de sus cuatro citas ganaderas a lo largo del año. La han aplazado, con vistas a que tenga lugar entre el 10 y 12 de diciembre. 

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app