Cataluña detecta cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes

El consejero de Agricultura pide a la ciudadanía evitar la zona afectada, en la montaña de Collserola (Barcelona), y advierte que el impacto económico «será grande»

La peste porcina reaparece en España 31 años después con dos casos en Barcelona

Los jabalíes infectados fueron detectados en Collserola (Barcelona)
Los jabalíes infectados fueron detectados en Collserola (Barcelona)

Barcelona

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat ha detectado cuatro posibles nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes. Animales que se han localizado muertos en el misma zona que los dos primeros, en la montaña de Collserola (Barcelona). Así ... lo ha indicado este sábado el consejero Òscar Ordeig, en una entrevista a 'Rac1', en la que ha detallado que los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales han confirmado los positivos, a la espera de la validación definitiva de los servicios de Madrid.

