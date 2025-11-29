Cataluña detecta cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat ha detectado cuatro posibles nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes. Animales que se han localizado muertos en el misma zona que los dos primeros, en la montaña de Collserola (Barcelona). Así ... lo ha indicado este sábado el consejero Òscar Ordeig, en una entrevista a 'Rac1', en la que ha detallado que los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales han confirmado los positivos, a la espera de la validación definitiva de los servicios de Madrid.

El titular de Agricultura ha pedido «responsabilidad» a la ciudadanía, para evitar ir a Collserola y, sobre todo, a los accesos de los 6 kilómetros alrededor del foco, en Cerdanyola del Vallès, que quedarán delimitados. «Con un vehículo, con una bici o con una pisada de material contaminado de un animal se podría esparcir la enfermedad», ha alertado.

Cabe recordar que el Govern activó ayer medidas de control tras detectar los dos primeros casos de peste porcina africana en dos jabalíes muertos en Collserola. En la zona más cercana al punto de afectación (radio de 6 kilómetros), se decretó el cierre total de acceso al medio natural, la suspensión de cualquier actividad de caza y trabajos forestales, así como la prohibición de cualquier actividad en zona rústica por motivos de bioseguridad.

Noticia Relacionada La vuelta de la peste porcina pone en riesgo casi 3.700 millones en exportaciones Xavier Vilaltella Dos jabalíes silvestres dan positivo al virus y se suspenden las ventas de cerdo a países fuera de la UE

Esta mañana, el consejero Ordeig ha apuntando: «No sabemos si hay otros cerdos infectados, por lo tanto, hace falta este trabajo de vigilancia, de control en la zona». Sobre la evolución y seguimiento de la enfermedad ha indicado que las próximas horas serán muy importantes para contener el foco y ha afirmado que si se actúa rápido se podrán «renegociar» las exportaciones alimentarias que ahora han quedado suspendidas con diferentes países. «El impacto económico será grande, no hace falta escondernos», ha advertido.

Al respecto, ha recordado que la peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas y tampoco a «ningún otro animal».