La Generalitat organiza la captura de posibles jabalíes infectados con peste porcina en Collserola (Barcelona)

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado que este domingo se llevarán a cabo capturas de posibles jabalíes infectados con la peste porcina africana en el área de Collserola (Barcelona), mediante la instalación de trampas, ... repelentes y vallas para que los animales no se trasladen a otras zonas. Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha pedido colaboración ciudadana para cumplir la restricción de no acceder al Parque Natural de Collserola, que se mantiene cerrado este domingo.

«Ayer no acabó de funcionar porque es un parque con 100 accesos principales y 400 secundarios, muy difícil de cerrar», ha matizado sobre el cierre, y ha dicho que la instrucción esta jornada es que el parque permanezca completamente cerrado para el ocio y que se están llevando a cabo trabajos de captura. Además, ha detallado que se han reforzado los efectivos de seguridad, tanto de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Agentes Rurales para evitar el acceso a Collserola, «sobre todo el radio de 6 kilómetros que está blindado».

También ha indicado que el proceso de captura será coordinado por los Agentes Rurales, conjuntamente con el Departamento de Agricultura y personal de la empresa pública Forestal Catalana, junto con la colaboración de otros cuerpos como el de Guardia Civil. «Cualquier animal que se encuentre se debe desinfectar, hay que hacer una custodia de este animal, se debe llevar al centro de Investigación de Salud Animal y se debe hacer con unas condiciones técnicas muy avanzadas». En este sentido, ha afirmado que la intervención de la unidad específica de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) está «sobre la mesa».

Ordeig también ha apuntado que el Gobierno ha puesto a disposición estos recursos y que se activarán si se considera necesario: «Hoy tenemos que ver si hay más positivos», ha señalado. Hasta el momento, todos los animales infectados se han detectado del radio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y, caso de tener que ampliar la zona restringida se emplearán para ello «los medios técnicos, económicos y efectivos que hagan falta».

Preguntado por si se ha planteado suspender las clases en el campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), cercano al radio del brote, ha dicho que no está sobre la mesa y que las actividades de «los hogares, las empresas y los centros universitarios se mantienen hasta nuevo aviso». Sobre el origen del brote ha indicado que se desconoce hasta el momento, pero que se está investigando: «En base a si este virus se parece al que tienen otros países de Europa, por tanto, podremos saber cuál es el origen». En esta línea, ha mencionado como posibles hipótesis algún resto de comida contaminada o que el virus haya viajado en algún medio de transporte.

En referencia a las exportaciones ha señalado que la industria porcina en Cataluña exporta 3.000 millones de euros y ha explicado que, entre los que son de fuera de la Unión Europea, cuando se detecta un positivo se suspenden automáticamente los certificados de exportación y que habrá que negociar «país a país» para reabrir estos mercados. «Necesitamos dar a los mercados, a los países y a los exportadores un mensaje de que estamos haciendo las cosas bien, que lo tenemos controlado», ha sentenciado.