La Generalitat organiza la captura de posibles jabalíes infectados con peste porcina en Collserola (Barcelona)

El consejero de Agricultura pide a la ciudadanía evitar la zona afectada y no descarta la intervención de control cinegético de la UME

Cataluña detecta cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes

Un jabalí, en una imagen de archivo
Un jabalí, en una imagen de archivo

ABC / Agencias

Barcelona

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado que este domingo se llevarán a cabo capturas de posibles jabalíes infectados con la peste porcina africana en el área de Collserola (Barcelona), mediante la instalación de trampas, ... repelentes y vallas para que los animales no se trasladen a otras zonas. Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha pedido colaboración ciudadana para cumplir la restricción de no acceder al Parque Natural de Collserola, que se mantiene cerrado este domingo.

